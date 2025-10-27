DOUBT（DOUBT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00548681 $ 0.00548681 $ 0.00548681 24H最低价 $ 0.00623476 $ 0.00623476 $ 0.00623476 24H最高价 24H最低价 $ 0.00548681$ 0.00548681 $ 0.00548681 24H最高价 $ 0.00623476$ 0.00623476 $ 0.00623476 历史最高 $ 0.0090364$ 0.0090364 $ 0.0090364 最低价 $ 0.00482898$ 0.00482898 $ 0.00482898 涨跌幅（1H） +2.53% 涨跌幅（1D） +10.49% 漲跌幅（7D） +7.78% 漲跌幅（7D） +7.78%

DOUBT（DOUBT）当前实时价格为 $0.00618983。过去 24 小时内，DOUBT 的交易价格在 $ 0.00548681 至 $ 0.00623476 之间波动，市场活跃度显著。DOUBT 的历史最高价为 $ 0.0090364，历史最低价为 $ 0.00482898。

从短期表现来看，DOUBT 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.53%，过去 24 小时内变动为 +10.49%，过去 7 天内累计变动为 +7.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DOUBT（DOUBT）市场信息

市值 $ 5.86M$ 5.86M $ 5.86M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.86M$ 5.86M $ 5.86M 流通量 950.00M 950.00M 950.00M 总供应量 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

DOUBT 的当前市值为 $ 5.86M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOUBT 的流通量为 950.00M，总供应量是 950000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.86M。