DEW（DEW）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00115281 $ 0.00115281 $ 0.00115281 24H最低价 $ 0.00155115 $ 0.00155115 $ 0.00155115 24H最高价 24H最低价 $ 0.00115281$ 0.00115281 $ 0.00115281 24H最高价 $ 0.00155115$ 0.00155115 $ 0.00155115 历史最高 $ 0.00922376$ 0.00922376 $ 0.00922376 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.60% 涨跌幅（1D） -22.69% 漲跌幅（7D） -48.73% 漲跌幅（7D） -48.73%

DEW（DEW）当前实时价格为 $0.0011964。过去 24 小时内，DEW 的交易价格在 $ 0.00115281 至 $ 0.00155115 之间波动，市场活跃度显著。DEW 的历史最高价为 $ 0.00922376，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DEW 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.60%，过去 24 小时内变动为 -22.69%，过去 7 天内累计变动为 -48.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DEW（DEW）市场信息

市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 流通量 876.58M 876.58M 876.58M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DEW 的当前市值为 $ 1.04M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DEW 的流通量为 876.58M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.19M。