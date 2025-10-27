CTOC（CTOC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.03450386 24H最高价 $ 0.0368499 历史最高 $ 0.154429 最低价 $ 0.00791853 涨跌幅（1H） -0.37% 涨跌幅（1D） -5.21% 漲跌幅（7D） -7.60%

CTOC（CTOC）当前实时价格为 $0.03472112。过去 24 小时内，CTOC 的交易价格在 $ 0.03450386 至 $ 0.0368499 之间波动，市场活跃度显著。CTOC 的历史最高价为 $ 0.154429，历史最低价为 $ 0.00791853。

从短期表现来看，CTOC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.37%，过去 24 小时内变动为 -5.21%，过去 7 天内累计变动为 -7.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CTOC（CTOC）市场信息

市值 $ 2.10M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 173.60M 流通量 60.50M 总供应量 5,000,000,000.0

CTOC 的当前市值为 $ 2.10M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CTOC 的流通量为 60.50M，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 173.60M。