Crypto Factor（CFR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01325445 24H最低价 $ 0.01398556 24H最高价 历史最高 $ 0.0402748 最低价 $ 0.01107902 涨跌幅（1H） +0.50% 涨跌幅（1D） +4.32% 漲跌幅（7D） +12.35%

Crypto Factor（CFR）当前实时价格为 $0.0139782。过去 24 小时内，CFR 的交易价格在 $ 0.01325445 至 $ 0.01398556 之间波动，市场活跃度显著。CFR 的历史最高价为 $ 0.0402748，历史最低价为 $ 0.01107902。

从短期表现来看，CFR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.50%，过去 24 小时内变动为 +4.32%，过去 7 天内累计变动为 +12.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Crypto Factor（CFR）市场信息

市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Crypto Factor 的当前市值为 $ 1.40M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CFR 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.40M。