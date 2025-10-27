CODE（CODE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00051842 $ 0.00051842 $ 0.00051842 24H最低价 $ 0.0005488 $ 0.0005488 $ 0.0005488 24H最高价 24H最低价 $ 0.00051842$ 0.00051842 $ 0.00051842 24H最高价 $ 0.0005488$ 0.0005488 $ 0.0005488 历史最高 $ 0.01376831$ 0.01376831 $ 0.01376831 最低价 $ 0.00050144$ 0.00050144 $ 0.00050144 涨跌幅（1H） -1.33% 涨跌幅（1D） +3.79% 漲跌幅（7D） +0.76% 漲跌幅（7D） +0.76%

CODE（CODE）当前实时价格为 $0.00054144。过去 24 小时内，CODE 的交易价格在 $ 0.00051842 至 $ 0.0005488 之间波动，市场活跃度显著。CODE 的历史最高价为 $ 0.01376831，历史最低价为 $ 0.00050144。

从短期表现来看，CODE 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.33%，过去 24 小时内变动为 +3.79%，过去 7 天内累计变动为 +0.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CODE（CODE）市场信息

市值 $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K 流通量 19.78M 19.78M 19.78M 总供应量 19,782,349.46535631 19,782,349.46535631 19,782,349.46535631

CODE 的当前市值为 $ 10.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CODE 的流通量为 19.78M，总供应量是 19782349.46535631，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.71K。