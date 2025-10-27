Capa（CAPA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00125568 $ 0.00125568 $ 0.00125568 24H最低价 $ 0.00129492 $ 0.00129492 $ 0.00129492 24H最高价 24H最低价 $ 0.00125568$ 0.00125568 $ 0.00125568 24H最高价 $ 0.00129492$ 0.00129492 $ 0.00129492 历史最高 $ 0.02191833$ 0.02191833 $ 0.02191833 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.57% 涨跌幅（1D） +1.97% 漲跌幅（7D） +14.99% 漲跌幅（7D） +14.99%

Capa（CAPA）当前实时价格为 $0.00128425。过去 24 小时内，CAPA 的交易价格在 $ 0.00125568 至 $ 0.00129492 之间波动，市场活跃度显著。CAPA 的历史最高价为 $ 0.02191833，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CAPA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.57%，过去 24 小时内变动为 +1.97%，过去 7 天内累计变动为 +14.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Capa（CAPA）市场信息

市值 $ 201.53K$ 201.53K $ 201.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 641.57K$ 641.57K $ 641.57K 流通量 157.06M 157.06M 157.06M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capa 的当前市值为 $ 201.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAPA 的流通量为 157.06M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 641.57K。