Brewski（BREWSKI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00277218$ 0.00277218 $ 0.00277218 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.69% 涨跌幅（1D） +5.78% 漲跌幅（7D） +7.09% 漲跌幅（7D） +7.09%

Brewski（BREWSKI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BREWSKI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BREWSKI 的历史最高价为 $ 0.00277218，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BREWSKI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.69%，过去 24 小时内变动为 +5.78%，过去 7 天内累计变动为 +7.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Brewski（BREWSKI）市场信息

市值 $ 20.35K$ 20.35K $ 20.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.35K$ 20.35K $ 20.35K 流通量 999.40M 999.40M 999.40M 总供应量 999,398,390.506721 999,398,390.506721 999,398,390.506721

Brewski 的当前市值为 $ 20.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BREWSKI 的流通量为 999.40M，总供应量是 999398390.506721，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.35K。