Bonk Computer Token（BCT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.16% 涨跌幅（1D） +6.11% 漲跌幅（7D） +6.78% 漲跌幅（7D） +6.78%

Bonk Computer Token（BCT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BCT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BCT 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BCT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.16%，过去 24 小时内变动为 +6.11%，过去 7 天内累计变动为 +6.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bonk Computer Token（BCT）市场信息

市值 $ 11.00K$ 11.00K $ 11.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.00K$ 11.00K $ 11.00K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,976,673.570317 999,976,673.570317 999,976,673.570317

Bonk Computer Token 的当前市值为 $ 11.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BCT 的流通量为 999.98M，总供应量是 999976673.570317，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.00K。