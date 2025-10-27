BOMET（BOMET）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00113782 $ 0.00113782 $ 0.00113782 24H最低价 $ 0.00142467 $ 0.00142467 $ 0.00142467 24H最高价 24H最低价 $ 0.00113782$ 0.00113782 $ 0.00113782 24H最高价 $ 0.00142467$ 0.00142467 $ 0.00142467 历史最高 $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 最低价 $ 0.0003551$ 0.0003551 $ 0.0003551 涨跌幅（1H） +2.05% 涨跌幅（1D） -5.11% 漲跌幅（7D） +16.40% 漲跌幅（7D） +16.40%

BOMET（BOMET）当前实时价格为 $0.0011787。过去 24 小时内，BOMET 的交易价格在 $ 0.00113782 至 $ 0.00142467 之间波动，市场活跃度显著。BOMET 的历史最高价为 $ 0.00193848，历史最低价为 $ 0.0003551。

从短期表现来看，BOMET 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.05%，过去 24 小时内变动为 -5.11%，过去 7 天内累计变动为 +16.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BOMET（BOMET）市场信息

市值 $ 694.35K$ 694.35K $ 694.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 694.35K$ 694.35K $ 694.35K 流通量 600.00M 600.00M 600.00M 总供应量 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

BOMET 的当前市值为 $ 694.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOMET 的流通量为 600.00M，总供应量是 600000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 694.35K。