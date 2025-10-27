bapcat（BAP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00007071 $ 0.00007071 $ 0.00007071 24H最低价 $ 0.00007888 $ 0.00007888 $ 0.00007888 24H最高价 24H最低价 $ 0.00007071$ 0.00007071 $ 0.00007071 24H最高价 $ 0.00007888$ 0.00007888 $ 0.00007888 历史最高 $ 0.01325672$ 0.01325672 $ 0.01325672 最低价 $ 0.00006423$ 0.00006423 $ 0.00006423 涨跌幅（1H） +0.24% 涨跌幅（1D） -5.17% 漲跌幅（7D） -1.81% 漲跌幅（7D） -1.81%

bapcat（BAP）当前实时价格为 $0.00007342。过去 24 小时内，BAP 的交易价格在 $ 0.00007071 至 $ 0.00007888 之间波动，市场活跃度显著。BAP 的历史最高价为 $ 0.01325672，历史最低价为 $ 0.00006423。

从短期表现来看，BAP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.24%，过去 24 小时内变动为 -5.17%，过去 7 天内累计变动为 -1.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

bapcat（BAP）市场信息

市值 $ 30.68K$ 30.68K $ 30.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 30.68K$ 30.68K $ 30.68K 流通量 419.91M 419.91M 419.91M 总供应量 419,908,470.611799 419,908,470.611799 419,908,470.611799

bapcat 的当前市值为 $ 30.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BAP 的流通量为 419.91M，总供应量是 419908470.611799，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.68K。