ASK SPLAT（SPLAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00178567 $ 0.00178567 $ 0.00178567 24H最低价 $ 0.00199922 $ 0.00199922 $ 0.00199922 24H最高价 24H最低价 $ 0.00178567$ 0.00178567 $ 0.00178567 24H最高价 $ 0.00199922$ 0.00199922 $ 0.00199922 历史最高 $ 0.02859411$ 0.02859411 $ 0.02859411 最低价 $ 0.00178228$ 0.00178228 $ 0.00178228 涨跌幅（1H） +0.05% 涨跌幅（1D） +7.51% 漲跌幅（7D） -35.74% 漲跌幅（7D） -35.74%

ASK SPLAT（SPLAT）当前实时价格为 $0.00196141。过去 24 小时内，SPLAT 的交易价格在 $ 0.00178567 至 $ 0.00199922 之间波动，市场活跃度显著。SPLAT 的历史最高价为 $ 0.02859411，历史最低价为 $ 0.00178228。

从短期表现来看，SPLAT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +7.51%，过去 7 天内累计变动为 -35.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ASK SPLAT（SPLAT）市场信息

市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M 流通量 656.70M 656.70M 656.70M 总供应量 956,696,300.3446976 956,696,300.3446976 956,696,300.3446976

ASK SPLAT 的当前市值为 $ 1.29M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPLAT 的流通量为 656.70M，总供应量是 956696300.3446976，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.88M。