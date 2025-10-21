Orecast（ORECAST）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00000233 24H最高价 $ 0.00000351 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -0.84% 涨跌幅（1D） -5.57% 漲跌幅（7D） -77.83%

Orecast（ORECAST）当前实时价格为 $ 0.00000237。过去 24 小时内，ORECAST 的交易价格在 $ 0.00000233 至 $ 0.00000351 之间波动，市场活跃度显著。ORECAST 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，ORECAST 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.84%，过去 24 小时内变动为 -5.57%，过去 7 天内累计变动为 -77.83%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Orecast（ORECAST）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 29.71K 完全稀释市值 $ 118.50K 流通量 ---- 总供应量 50,000,000,000 所属公链 BASE

Orecast 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.71K。ORECAST 的流通量为 --，总供应量是 50000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 118.50K。