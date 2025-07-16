什么是VALOR？关于VALOR数字资产的详细简介

VALOR 是一种基于区块链的加密货币，为 SMART VALOR AG 开发的去中心化全球代币化另类投资市场提供动力。VALOR 于 2017 年 4 月推出，旨在解决全球个人获取另类投资机会有限的问题。凭借其在区块链技术上的基础，VALOR 使用户能够安全地投资于各种数字资产，包括代币化的房地产、私募股权和其他另类投资，同时确保合规性、透明度和易用性。该平台旨在通过消除传统的障碍（如高最低投资要求和地域限制）来实现财富获取的民主化，从而使任何有互联网连接的人都能参与全球投资市场。

VALOR 于 2017 年 4 月在瑞士楚格由一群具有金融、技术和区块链背景的专业人士创立。创始团队的愿景是利用区块链技术创建一个更具包容性和可访问性的投资生态系统。他们的专业知识涵盖传统金融和前沿金融科技，使他们能够弥合传统投资产品与新兴数字资产空间之间的差距。

自成立以来，VALOR 已经实现了几个重要的里程碑。该项目在其首次代币发行（ICO）和预售阶段筹集了大量资金，吸引了零售和机构投资者的关注。2019 年 12 月，VALOR 执行了一次代币销毁事件，销毁了 2500 万未售出的代币，作为法律承诺的一部分，这展示了团队对透明度和长期价值创造的承诺。该平台还获得了战略合作伙伴关系，并扩展了其产品范围，包括广泛的代币化资产，进一步巩固了其在代币化另类投资领域的领导地位。

VALOR 生态系统由多个相互关联的产品组成，共同为寻求另类数字资产的投资者提供全面的解决方案。

VALOR 生态系统的核心是其去中心化市场，该市场作为用户发现、投资和管理代币化另类资产的主要平台。该平台利用区块链技术确保安全性、透明度和监管合规性。用户受益于友好的用户界面、实时资产跟踪和多样化的投资机会组合。该平台旨在让新手和有经验的投资者都能轻松使用，使其成为代币化另类投资市场中的领先解决方案之一。

VALOR 通过提供质押和收益产品扩展了其功能，允许用户通过持有 VALOR 获得奖励。这些服务直接集成到 MEXC 平台中，为用户提供更多赚取被动收入的方式。质押 VALOR 代币不仅支持网络，还使用户能够参与治理和决策过程，进一步增强了生态系统的去中心化和用户参与度。

VALOR 生态系统还包括资产管理、投资组合跟踪和市场分析工具。这些组件共同协作，为用户提供了一个无缝且高效的环境，以监控他们的投资、分析市场趋势并做出明智的决策。VALOR 作为实用代币，驱动着网络内的所有交互，创建了一个自我维持且不断增长的生态系统。

传统的另类投资（如私募股权、房地产和对冲基金）通常由于高最低投资要求和监管障碍而仅限于高净值个人和机构投资者。这限制了普通投资者分散投资组合并获得潜在高回报的能力。

许多另类投资产品缺乏透明度和流动性，使投资者难以追踪资产表现或在需要时退出其头寸。这造成了低效并增加了投资者的风险。

某些地区的投资者由于地理限制和复杂的监管环境而面临额外挑战，这进一步限制了他们获取全球投资机会的能力。

VALOR 通过利用区块链技术创建一个去中心化的代币化另类投资市场来解决这些痛点。该平台支持部分所有权，允许投资者以较少的资金参与。区块链确保透明性和不可篡改性，使用户能够实时访问资产表现和交易历史。通过在全球范围内运营并遵守监管标准，VALOR 消除了地理和监管障碍，使更广泛的受众能够接触到另类投资。这种创新方法改变了个人与投资行业的互动方式，提供了全面、高效且安全的解决方案。

VALOR 加密货币代币的总发行量（最大供应量）目前为 75,000,000 枚代币。这一数字反映了从最初的 1 亿枚代币发行量减少后的结果，在 2019 年 12 月的一次代币销毁事件中，2500 万枚未售出的代币被销毁，作为对初始销售池中未售出代币进行销毁的法律承诺的一部分。当前流通供应量约为 5029 万枚 VALOR 代币。

45%： 保留用于初始预售和 ICO（此池中所有未售出的代币已在 2019 年底前销毁）

保留用于初始预售和 ICO（此池中所有未售出的代币已在 2019 年底前销毁） 26%： 留作未来发展（锁定 3 年，2017-2020）

留作未来发展（锁定 3 年，2017-2020） 19%： 分配给团队、创始人、员工和顾问

分配给团队、创始人、员工和顾问 5%： 预留用于赏金和网络增长

预留用于赏金和网络增长 5%： 分配至流动性基金

销毁后，有效的最大供应量为 7500 万枚代币。不会再铸造新的代币；供应量是固定的。原始分配百分比基于最初的 1 亿供应量，但销毁减少了总量，因此实际比例在销毁后可能略有变化。

VALOR 在生态系统中充当实用代币，使用户能够获取投资机会、参与治理并通过质押赚取奖励。该代币还用于支付交易费用、网络激励，并作为数字资产平台内的交换媒介。

在上市时，很大一部分代币进入了流通，其余代币按照预定的时间表解锁，以确保市场稳定和长期增长。发展基金代币被锁定三年，现已释放。

VALOR 实施了一种治理模式，允许代币持有者对提案进行投票并影响平台的方向。用户可以质押他们的 VALOR 代币以赚取奖励并获得额外特权，支持网络的安全性和去中心化。

VALOR 作为另类投资领域中的创新解决方案，通过其去中心化市场、透明的代币经济学和用户友好的平台解决了关键挑战。凭借其不断发展的加密货币生态系统和对可访问性的承诺，VALOR 展现出了改变个人与全球投资市场互动方式的巨大潜力。准备好开始交易 VALOR 了吗？我们的综合指南《VALOR 交易完整指南：从入门到实操交易》将引导您了解所需的一切知识——从 VALOR 基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这份分步指南都将为您提供在 MEXC 安全平台上最大化 VALOR 潜力的知识。立即探索如何充分释放 VALOR 的潜力！