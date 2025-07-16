TERM Finance 是什么？5 大特点解析 TERM 如何破解 DeFi 借贷困境

在加密金融领域不断发展的今天，TERM Finance 正逐渐获得市场关注，作为一个专注解决 DeFi 借贷 "不可能三角" 问题的创新协议，它为用户提供了前所未有的借贷体验。无论您是经验丰富的加密货币投资者还是刚入门的新手，了解 TERM 都可能为您的投资组合带来新的机会。









TERM Finance 是一个非托管、可扩展的固定利率借贷协议，旨在将传统金融中最基础的金融工具——固定利率借贷引入加密货币市场。与其他 DeFi 借贷平台不同，TERM 通过创新的链上双向拍卖机制，实现借款人与贷款人的直接匹配，确保双方在固定期限内以固定利率交易，无需牺牲透明度、效率或安全性。





而 TERM Finance 指的是整个协议和平台，TERM 代币则是该平台的原生加密货币，类似于以太坊与 ETH 的关系。作为生态系统的核心，TERM 代币赋予持有者多种权益和功能。









TERM Finance 专注解决加密借贷市场面临的 3 大核心问题：

1）中心化金融(CeFi)的透明度缺失：传统中心化借贷平台（如 Celsius、BlockFi）缺乏足够透明度，用户资产完全由中心化公司控制，FTX 崩溃事件已证明这种模式存在巨大风险。

2）DeFi固定利率平台的可扩展性不足：现有 DeFi 固定利率解决方案在处理大额交易时效率低下，利率波动剧烈，资金效率差，难以吸引足够流动性。

3）DeFi浮动利率平台的稳定性缺乏：主流 DeFi 借贷平台（如 Aave、Compound）采用浮动利率模式，利率可能从 5% 急剧上升至 20%，缺乏可预测性，不利于用户进行长期财务规划。









1）创新双向拍卖机制

密封竞价：所有投标通过哈希算法对公众隐藏直至市场清算

单一价格：所有参与者以同一清算价格交易

二级价格机制：减少参与者提交非真实估值的动机

按比例分配：优先考虑最低成本供应商和最愿意支付的借款人





2）非托管固定期限借贷

固定期限、固定利率的借贷模式

不可召回：贷款期间双方均不可提前终止合约

抵押品支持：所有贷款以流动数字资产为抵押

非托管架构：抵押品锁定在智能合约中，实时可验证





3）高效的资本利用

资金仅在拍卖期间需要锁定，未成交的竞价立即返还

单一市场清算利率避免供需利率差距

无需大量闲置资金即可实现规模化





4）透明的清算机制

维持保证金率要求明确

智能合约限制清算者可覆盖的债务金额

清算过程透明可预测





5）强化的安全设计

用户筛选机制确保平台安全合规

独立的Term Repo Locker设计隔离不同到期日和资产的抵押品

减少用户面临的网络安全风险









TERM 作为平台原生代币，具备多种实用功能：

1）治理参与：持有者可对平台重要提案进行投票，影响协议未来发展

2）质押奖励：质押 TERM 可获得额外奖励及更多投票权

3）交易费用折扣：持有者享受平台服务费折扣

4）优先参与拍卖：特定数量持有者可获得特殊拍卖权益

5）流动性提供激励：激励生态系统中的流动性提供者

6）协议收入分享：通过治理决策，部分协议收入可能分配给代币持有者









从多个维度看，TERM Finance 展现出广阔的发展前景：

1）产品多样化：有望扩展产品线，推出更多固定利率金融产品及不同期限选择

2）资产支持扩展：随着协议成熟，可能支持更多类型抵押品，包括实物资产代币化（RWA）

3）机构合作：其类传统金融的特性有潜力吸引机构投资者，促进加密与传统金融融合









MEXC 作为全球领先的加密货币交易所，提供 TERM 代币的交易服务。购买 TERM 的简单步骤：

注册MEXC账户：访问 1）：访问 MEXC 官方网站 完成注册和 KYC 验证

2）充值资金：向 MEXC 账户充值 USDT 或其他主流加密货币

4）下单购买：选择市价单或限价单，确认数量和金额后提交订单

5）存储安全：交易完成后，可将 TERM 存放在 MEXC 账户或转至个人钱包



