TERM Finance 是什么？5 大特点解析 TERM 如何破解 DeFi 借贷困境

在加密金融领域不断发展的今天，TERM Finance 正逐渐获得市场关注，作为一个专注解决 DeFi 借贷 "不可能三角" 问题的创新协议，它为用户提供了前所未有的借贷体验。无论您是经验丰富的加密货币投资者还是刚入门的新手，了解 TERM 都可能为您的投资组合带来新的机会。

1. TERM Finance是什么？


TERM Finance 是一个非托管、可扩展的固定利率借贷协议，旨在将传统金融中最基础的金融工具——固定利率借贷引入加密货币市场。与其他 DeFi 借贷平台不同，TERM 通过创新的链上双向拍卖机制，实现借款人与贷款人的直接匹配，确保双方在固定期限内以固定利率交易，无需牺牲透明度、效率或安全性。

而 TERM Finance 指的是整个协议和平台，TERM 代币则是该平台的原生加密货币，类似于以太坊与 ETH 的关系。作为生态系统的核心，TERM 代币赋予持有者多种权益和功能。

2. TERM Finance 想解决的三大 DeFi 借贷困境


TERM Finance 专注解决加密借贷市场面临的 3 大核心问题：
1）中心化金融(CeFi)的透明度缺失：传统中心化借贷平台（如 Celsius、BlockFi）缺乏足够透明度，用户资产完全由中心化公司控制，FTX 崩溃事件已证明这种模式存在巨大风险。
2）DeFi固定利率平台的可扩展性不足：现有 DeFi 固定利率解决方案在处理大额交易时效率低下，利率波动剧烈，资金效率差，难以吸引足够流动性。
3）DeFi浮动利率平台的稳定性缺乏：主流 DeFi 借贷平台（如 Aave、Compound）采用浮动利率模式，利率可能从 5% 急剧上升至 20%，缺乏可预测性，不利于用户进行长期财务规划。

3. TERM Finance的5大核心特点


1）创新双向拍卖机制
  • 密封竞价：所有投标通过哈希算法对公众隐藏直至市场清算
  • 单一价格：所有参与者以同一清算价格交易
  • 二级价格机制：减少参与者提交非真实估值的动机
  • 按比例分配：优先考虑最低成本供应商和最愿意支付的借款人

2）非托管固定期限借贷
  • 固定期限、固定利率的借贷模式
  • 不可召回：贷款期间双方均不可提前终止合约
  • 抵押品支持：所有贷款以流动数字资产为抵押
  • 非托管架构：抵押品锁定在智能合约中，实时可验证

3）高效的资本利用
  • 资金仅在拍卖期间需要锁定，未成交的竞价立即返还
  • 单一市场清算利率避免供需利率差距
  • 无需大量闲置资金即可实现规模化

4）透明的清算机制
  • 维持保证金率要求明确
  • 智能合约限制清算者可覆盖的债务金额
  • 清算过程透明可预测

5）强化的安全设计
  • 用户筛选机制确保平台安全合规
  • 独立的Term Repo Locker设计隔离不同到期日和资产的抵押品
  • 减少用户面临的网络安全风险

4. TERM代币的主要功能


TERM 作为平台原生代币，具备多种实用功能：
1）治理参与：持有者可对平台重要提案进行投票，影响协议未来发展
2）质押奖励：质押 TERM 可获得额外奖励及更多投票权
3）交易费用折扣：持有者享受平台服务费折扣
4）优先参与拍卖：特定数量持有者可获得特殊拍卖权益
5）流动性提供激励：激励生态系统中的流动性提供者
6）协议收入分享：通过治理决策，部分协议收入可能分配给代币持有者

5. TERM Finance的未来发展潜力


从多个维度看，TERM Finance 展现出广阔的发展前景：
1）产品多样化：有望扩展产品线，推出更多固定利率金融产品及不同期限选择
2）资产支持扩展：随着协议成熟，可能支持更多类型抵押品，包括实物资产代币化（RWA）
3）机构合作：其类传统金融的特性有潜力吸引机构投资者，促进加密与传统金融融合

6. 如何在 MEXC 购买 TERM 币


MEXC 作为全球领先的加密货币交易所，提供 TERM 代币的交易服务。购买 TERM 的简单步骤：
1）注册MEXC账户：访问 MEXC 官方网站完成注册和 KYC 验证
2）充值资金：向 MEXC 账户充值 USDT 或其他主流加密货币
3）查找TERM交易对：在交易区域搜索 "TERM"，选择 TERM/USDT 交易对
4）下单购买：选择市价单或限价单，确认数量和金额后提交订单
5）存储安全：交易完成后，可将 TERM 存放在 MEXC 账户或转至个人钱包

