什么是柴犬币 (SHIB)？数字资产简介

柴犬币 (SHIB) 是一种基于区块链的加密货币，为去中心化平台柴犬生态系统提供动力，该平台专注于社区驱动的创新和模因文化。SHIB 代币于 2020 年 8 月推出，旨在满足加密货币领域对便捷、以社区为中心的数字资产日益增长的需求。凭借其基于以太坊的 ERC-20 代币标准，柴犬币使用户能够参与去中心化金融 (DeFi) 活动，包括交易、质押和 NFT 创建，同时确保低交易成本和广泛的可访问性。该项目有趣的品牌塑造和草根方法帮助其培养了一个庞大而充满热情的社区，使 SHIB 成为具有现实世界实用性和快速扩展生态系统的领先模因币。

柴犬币 由一位名为“Ryoshi”的匿名开发者于 2020 年创立。创始人的背景有意保持不公开，反映了该项目去中心化和社区所有权的理念。SHIB 代币背后的愿景是创建一个去中心化自发社区建设的实验，利用区块链技术赋予用户权力并培育一个充满活力、自我维持的生态系统。

自成立以来，柴犬币实现了多个重要的里程碑。值得注意的是，该项目将其初始 SHIB 代币供应量的 50% 锁定在 Uniswap 以确保流动性，并将剩余的 50% 发送给以太坊联合创始人 Vitalik Buterin，后者后来将很大一部分捐赠给了印度的 Covid 加密救济基金。ShibaSwap（生态系统中的去中心化交易所）的推出标志着向前迈出了一大步，使用户能够交易、质押和销毁 SHIB 代币。2025 年推出的以太坊 Layer 2 扩展解决方案 Shibarium 及其与 MEXC 的集成进一步扩展了项目的能力和覆盖范围，巩固了柴犬币在 DeFi 和模因币领域的突出地位。

柴犬生态系统由多个相互连接的产品组成，旨在为其全球社区提供一套全面的去中心化服务：

ShibaSwap（主要平台/应用）：

ShibaSwap 是柴犬生态系统内的主要去中心化交易所 (DEX)，允许用户交易支持的 ERC-20 代币，在高收益流动性池中质押 SHIB，自愿销毁代币以及铸造 SHIBOSHIS NFT。该平台为用户提供赚取奖励和参与治理的能力，使其成为模因币和 DeFi 领域的领先解决方案。

Shibarium（次要功能/服务）：

Shibarium 是一种以太坊 Layer 2 扩展解决方案，旨在提高 SHIB 代币用户的交易速度并降低成本。其在 2025 年与 MEXC 的集成增加了采用率和流动性，为柴犬生态系统内的交易和操作提供了无缝体验。

其他生态系统组件：

生态系统还包括 BONE 和 LEASH 等代币，每个代币在治理和实用性方面都与 SHIB 代币一起发挥独特的作用，同时还与 DegenSafe.Fun 等平台合作，增强安全性并打击模因币领域的诈骗行为。

这些组件共同创造了一个综合环境，其中 SHIB 作为实用代币推动所有交互，促进了一个自我维持且不断发展的生态系统。

加密货币领域面临几个关键挑战，柴犬币旨在解决这些问题：

缺乏社区驱动的项目：

许多数字资产由集中团队控制，限制了社区的参与和创新。柴犬币的去中心化方法赋予其社区推动发展和治理的权力。

高交易成本和扩展性问题：

以太坊网络拥堵和高昂费用阻碍了 DeFi 和模因币的普及。Shibarium 作为一种 Layer 2 解决方案，通过为 SHIB 持有者提供更快、更便宜的交易来解决这些问题。

安全性和防诈骗：

拉地毯骗局和不安全项目的普遍性削弱了人们对模因币领域的信任。柴犬币与 DegenSafe.Fun 的合作及其透明、开源的开发有助于减轻 SHIB 用户的这些风险。

通过利用区块链技术和强大的社区，柴犬币为用户提供了一个安全、高效且包容的平台，用于与数字资产和 DeFi 服务进行互动。

初始总供应量： 1 千万亿 SHIB 代币（1,000,000,000,000,000），于 2020 年 8 月推出。

1 千万亿 SHIB 代币（1,000,000,000,000,000），于 2020 年 8 月推出。 当前总供应量（截至 2025 年 7 月）： 约 589.25 万亿 SHIB 代币。

约 589.25 万亿 SHIB 代币。 当前流通供应量： 约 589.33 万亿 SHIB 代币。

约 589.33 万亿 SHIB 代币。 剩余初始供应量百分比： 大约 58.95%。

大约 58.95%。 已销毁代币： 约 410.75 万亿 SHIB 代币（约占原始供应量的 41%），其中包括 Vitalik Buterin 的显著销毁。

绝大多数 SHIB 代币已在流通中，剩余供应量已被销毁，因此永久从生态系统中移除。提供的来源中没有个人或机构持有量的详细细分，但由于其模因币地位和庞大的初始供应量，柴犬币在散户持有者中广泛分布。

指标 数值 初始总供应量 1 千万亿 SHIB 代币 当前总供应量 589.25 万亿 SHIB 代币 流通供应量 589.33 万亿 SHIB 代币 已销毁代币 410.75 万亿 SHIB 代币 剩余初始供应量百分比 58.95%

在柴犬生态系统内，SHIB 具有多种功能：

交换媒介： 用于生态系统内的交易和支付。

用于生态系统内的交易和支付。 质押和奖励： 用户可以在 ShibaSwap 上质押 SHIB 代币以赚取奖励并参与流动性池。

用户可以在 ShibaSwap 上质押 SHIB 代币以赚取奖励并参与流动性池。 治理： SHIB 代币持有者可以参与社区提案和生态系统决策，特别是通过相关代币如 BONE。

柴犬币的供应量大部分已在流通中，没有针对团队或顾问分配的归属或解锁时间表，因为该项目从一开始就设计为社区驱动。剩余供应量取决于自愿销毁和生态系统激励。

柴犬币实施了去中心化的治理模式，允许 SHIB 代币持有者提议并对生态系统变更进行投票。在 ShibaSwap 上质押 SHIB 代币为用户提供了奖励和额外特权，支持网络的长期可持续性和增长。

柴犬币 (SHIB) 在加密货币领域是一项创新解决方案，通过其社区驱动的方法、强大的 DeFi 生态系统和可扩展的技术解决了关键挑战。随着其用户群的增长和产品套件的扩展，SHIB 代币展示了改变用户与数字资产和去中心化金融互动方式的巨大潜力。准备开始交易柴犬币 (SHIB) 吗？立即探索如何最大化您的 SHIB 潜力！