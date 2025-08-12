什么是ITHACA？数字资产简介

ITHACA是Ithaca Protocol的原生代币，这是一种非托管、可组合的期权协议，能够在不同的时间与事件范围内实现最佳的风险分担，并提供模块化的去中心化基础设施，用于在任何标的资产上启动和做市完整的期权、期权策略及结构化产品市场。ITHACA于2024年12月在MEXC上线交易，支撑着一个专为专业用户和零售用户设计的去中心化期权市场。通过利用链上基础设施，Ithaca Protocol允许用户创建和交易由ITHACA驱动的复杂衍生品，同时致力于在ITHACA生态系统中实现透明度和可编程的流动性。

MEXC上的公开材料和上市公告描述了Ithaca Protocol的产品重点，但并未提及具体创始人或披露其先前的隶属关系，因此这些来源未正式提供创始人身份和背景信息。ITHACA项目定位为一个专业级的非托管期权基础设施，强调可组合性和做市模块，表明ITHACA代币开发的背后是由衍生品和DeFi领域的原生构建者主导。

根据第三方报道转述的MEXC上市时间表，ITHACA于2024年12月19日（UTC）开放交易，存款功能于2024年12月20日（UTC）启用并开放提现，标志着其首次在MEXC上获得集中市场准入。MEXC实时市场页面记录了ITHACA上市期间的指标，包括2024年12月18日的历史最高价格以及在BNB智能链上的部署情况，反映了ITHACA协议跨生态系统的可访问性，为寻求期权敞口的用户提供了便利。除了上市和市场数据外，在引用的MEXC页面上未详细说明其他官方ITHACA里程碑（如经过审计的主网发布或战略合作伙伴关系）。

Ithaca Protocol生态系统围绕非托管期权基础设施展开，旨在让用户能够以编程方式使用ITHACA代币创建、交易和做市期权及结构化产品。ITHACA的核心产品包括：

Ithaca Protocol提供模块化的非托管轨道，用于在任何标的资产上启动完整的期权和策略市场，从而在ITHACA框架内实现跨时间和事件范围的风险分担。该设计旨在帮助交易者和流动性提供者在链上透明地构建和定价复杂的衍生品，同时依托ITHACA。

ITHACA协议强调工具支持“启动和做市”期权、期权策略和结构化产品市场，促进统一ITHACA框架下专业用户和零售用户的流动性形成和更顺畅的执行。

通过在期权基础上启用结构化产品，Ithaca Protocol超越了普通的看涨/看跌期权，扩展到针对不同风险回报配置的策略组合，提升了ITHACA用户的资本效率和定制能力。

这些组件共同构成了一个非托管、可组合的环境，其中ITHACA作为核心代币在网络中发挥作用，参与更广泛的Ithaca Protocol市场，这些市场已在MEXC上列出。

期权交易通常被孤立或托管，增加了交易对手和运营风险。ITHACA协议的非托管方法保持用户控制在链上，同时在多样化的标的资产上启用期权市场，扩大ITHACA生态系统的访问和透明度。

传统平台在多腿策略方面可能较为僵化。ITHACA协议强调可组合性，允许创建完整的期权策略和结构化产品市场，这支持使用ITHACA代币进行复杂的对冲和收益设计。

期权做市可能在操作上较为繁重。ITHACA协议的模块化基础设施旨在降低流动性提供者（LPs）和专业交易者在不同产品和时间范围内供应流动性的门槛，使用ITHACA来简化这一过程。

ITHACA团队尚未公开披露固定的总代币供应量；唯一官方分享的信息是第一季空投将分发最终总ITHACA供应量的最多2%，代币分配将与当季获得的积分成比例。来自官方ITHACA资料的关键点：

按比例分配机制：第一季ITHACA代币根据“赚取积分的比例”进行分配，基于与交易和参与挂钩的透明积分系统。

空投规模：第一季空投占总ITHACA代币供应量的最多2%。

积分上限：第一季将分发最多20亿积分，这些积分作为代币生成事件（TGE）时按比例分配ITHACA的基础。

时间安排：ITHACA代币生成事件（TGE）的时间取决于协议进展和市场状况。

缺失的内容：

总ITHACA发行量（固定供应数量）尚未在文档或空投公告中说明；因此，根据官方材料无法确认精确的最大ITHACA供应量。

注意：一些市场页面显示的是从第三方聚合器得出的占位符数据（例如，最大或总ITHACA供应量）；然而，官方ITHACA代币经济学尚未发布明确的总供应量数字。作为交易参考，ITHACA已在MEXC上市，拥有实时市场数据和历史价格记录。

在ITHACA协议的期权和结构化产品生态系统中的实用性，与市场和策略的创建和交易参与一致。

与基于活动的分配相一致，通过ITHACA第一季积分将代币分配与用户参与和交易贡献挂钩。

第一季空投：在TGE时占总ITHACA供应量的最多2%，按积分比例分配；TGE时间取决于协议进展和市场状况。

官方引用的材料中尚未发布完整的ITHACA解锁计划或长期释放曲线。

引用的官方材料中未具体说明ITHACA治理和质押细节；引用的ITHACA页面上没有正式的治理模型或APY参数。

ITHACA赋能了一个非托管、可组合的期权协议，旨在使复杂的衍生品和结构化产品在链上触手可及，其基础设施专为ITHACA生态系统中的专业和零售参与者设计。其ITHACA第一季基于积分的空投模型将代币分配与用户活动联系起来，而上线MEXC为交易者提供了进入市场的便捷途径和流动性，以便跟随ITHACA项目的发展。准备开始交易ITHACA了吗？我们的综合指南《ITHACA交易完全指南：从入门到实践交易》将引导您了解所有需要知道的内容——从ITHACA基础知识和钱包设置到高级ITHACA交易策略和风险管理技术——让您能够自信地在MEXC的安全平台上交易ITHACA。