什么是以太坊主导地位？理解以太坊主导地位图表及其意义

加密货币市场变化迅速，理解关键指标可能决定盈亏。以太坊主导地位是追踪市场情绪和做出更明智投资决策的最重要指标之一。在本指南中，您将了解以太坊主导地位的真正含义、如何像专业交易者一样阅读主导地位图表，以及该指标如何与比特币市场份额互动以指示更广泛的市场趋势。无论您是第一次查看以太坊主导地位的当前百分比，还是希望完善交易策略，本文将分解初学者需要了解的所有关于这一关键指标的资讯。





主要要点

以太坊主导地位衡量以太坊相对于所有其他加密货币的市场份额。

截至 2025 年 9 月，以太坊主导地位介于 13-15%，从 4 月历史低点 6.95% 回升。

比特币与以太坊主导地位的变动共同反映资金轮动模式及潜在的山寨币季节。

以太坊控制约 60-63% 的所有 DeFi 总锁定价值，保持领先智能合约平台地位。

2025 年 5 月 的 Pectra 升级和现货 ETF 批准提升了机构信心并促进以太坊主导地位回升。

交易者结合以太坊主导地位与价格走势来把握市场进场时机、管理风险并识别轮动至山寨币的机会。





以太坊主导地位衡量以太坊在整个加密货币市场中的份额。当交易者提到以太坊主导地位时，指的是以太坊相对于所有其他数字资产的市场份额。该指标提供了以太坊相对于更广泛加密生态系统的实时快照。

以太坊主导地位的计算方法很简单：将以太坊市值除以加密货币总市值，再乘以 100。例如，若加密货币市场总值为 2 兆美元，而以太坊市值为 4,000 亿美元，则以太坊主导地位为 20%，意味著五分之一的加密货币资金投入以太坊。

理解以太坊主导地位可以了解投资者信心所在。主导地位越高，意味投资者集中资金于以太坊而非分散于其他山寨币，通常表示在不确定条件下，交易者视以太坊为更安全的选择。当以太坊主导地位下降时，通常意味投资者寻求小型加密货币的高回报机会，尽管风险更高。

以太坊主导地位的数值随价格波动及新项目入市而持续变化。您可以在 CoinMarketCap 或 CoinGecko 等平台即时追踪这些变化，这些平台每隔几分钟更新一次数据，并显示当前数值及历史趋势。历史背景对评估以太坊市场主导地位至关重要。2017 年及 2018 年，ICO 热潮期间，以太坊主导地位曾高于 30%，随后因投资者分散而下降；目前以太坊主导地位百分比稳定于反映其作为领先智能合约平台的成熟地位范围内。













CoinMarketCap 和 在分析趋势前，需要准确的数据来源。以太坊主导地位图表可在 TradingView CoinGecko 上查看。TradingView 提供 ETH.D 代码的以太坊主导地位图表，具备专业交易者所需的高级图表工具，而 CoinMarketCap 与 CoinGecko 提供更简单介面，适合初学者快速查看以太坊主导地位的当前数值。每个平台均频繁更新数据，TradingView 每秒刷新，CoinMarketCap 每几分钟刷新一次。













打开以太坊主导地位图表（ETH.D），您会看到展示以太坊市场份额随时间变化的折线图。上升表示以太坊占比增加，下跌表示资金流入其他加密货币。2025 年 5 月 的图表显示，4 月历史低点 6.95% 反弹至夏季超过 11%。 关键支持与阻力位有助于判断转折点。7% 长期为强支持，多次在 2024 年及 2025 年初反弹；约 20% 的阻力限制了上涨。这些水平像地板与天花板，主导地位常在此反转。













以太坊主导地位的当前读数提供即时快照，但专业分析需将当前数值与历史趋势比较。短期波动多由临时新闻事件造成，通常迅速反转；长期趋势则反映投资者对以太坊价值的根本看法。从 2025 年 4 月 6.95% 上升至 7 月 11% 以上，不仅是技术反弹，也确认了 ETF 推动的机构采用增加及以太坊扩容解决方案的开发活动回暖。

















比特币与以太坊主导地位的关系形成加密市场的重要模式。两者不断受资金流动与投资者情绪影响。检视比特币与以太坊主导地位，可发现资金常在两者间轮动，依市场状况与风险偏好而变。 理解 BTC 与 ETH 主导地位模式需认识所有加密货币总主导地位等于 100%。当比特币主导地位大幅上升，通常意味投资者避开山寨币甚至以太坊，寻求安全资产。BTC/ETH 主导地位图表清楚显示资金从一主要资产转向另一主要资产的轮动。













不同 BTC/ETH 主导地位组合传达不同信息。当比特币主导地位上升且价格上涨，通常为比特币牛市，小型加密货币表现落后。2024 年初的数据显示此模式，当比特币 ETF 批准引发大量资金流入。 另一情景为比特币价格上升，但 BTC 主导地位下降、ETH 主导地位上升，通常标志山寨币季到来，以太坊领跑。2025 年 4 月至 7 月，比特币主导地位从约 56% 下降至 52%，同时以太坊主导地位从低点回升，创造山寨币有利环境。













比特币到以太坊的资金流常为广泛山寨币表现的先行指标。资金从比特币流入以太坊，通常预示其他 Layer-1 平台及 DeFi 代币随之上升。专业交易者密切关注此轮动，利用 BTC/ETH 主导地位作为市场阶段变化的早期信号。 当前状况显示市场处于过渡阶段。2025 年 5 月 以太坊主导地位从历史低点回升，反映投资者对以太坊基本面的信心增强，特别是 Pectra 升级及机构 ETF 采用后。但比特币仍保持超过 50% 的主导地位，表明市场尚未完全进入高风险模式。













2025 年末，以太坊主导地位介于 13-15%，较 4 月 6.95% 历史低点大幅回升。这一反弹说明市场情况及投资者情绪的变化。ETH.D 当前值反映对以太坊作为领先智能合约平台的信心，特别是 Pectra 升级 提高了可扩展性与效率。

2025 年以太坊市场主导地位变化的原因包括： 现货 ETF 交易开始，机构采用加速，传统金融机构（如 BlackRock、Fidelity、Grayscale）提供便捷的以太坊投资产品。2025 年 4 月 的低点标志机构采用浪潮前的底部，而 5 月数据显示回升初期。

以太坊市场主导地位的 2025 年趋势同时反映以太坊在关键加密领域的持续优势。以太坊 DeFi 协议 仍掌控大部分锁定总价值，NFT 市场亦仍以以太坊为主。2024 年的以太坊 DeFi TVL 优势延续至 2025 年，尽管 Layer-2 与其他竞争链上升，以太坊仍保持约 60-63% 的 DeFi 总锁定价值。

近期发展显示 2025 年 5 月 29 日 以太坊主导地位快照代表稳定点而非高峰。Pectra 升级解决了以太坊性能瓶颈，Layer-2 解决方案（如 Arbitrum Optimism ）扩展交易能力，未破坏生态系统，强化以太坊的基本面。













专业交易者将以太坊主导地位纳入决策过程，作为进场时机及配置工具。当以太坊主导地位上升且价格同步上涨，通常被解读为强烈看涨信号，显示资金流入以太坊不仅来自法币，亦来自其他加密货币，反映市场对以太坊前景的广泛信心。









投资组合配置随主导地位变化调整。保守交易者在主导地位从历史低点回升时增加以太坊配置，视为市场过度低估以太坊相对于小型竞争者的机会。2025 年 4 月 6.95% 的反弹即为此类设置，当前主导地位水平显示以太坊相对其基本面被低估的状况有所改善。









监控主导地位与价格走势有助于风险管理。当以太坊价格下跌但主导地位上升，意味其他加密货币表现更差，可支持持有以太坊。相反，以太坊价格上升但主导地位下降，意味小型山寨币表现优于以太坊，可能需要调整配置至这些领域。









利用以太坊主导地位判断山寨币进场更精准。当以太坊主导地位在持续上升后下降，通常为轮动资金至山寨币的最佳时机。此类轮动并非随机，而是可预测的模式：以太坊先推动市场上升，投资者随后寻求高风险资产的更大收益。













混淆主导地位与价格 ：主导地位上升不代表以太坊价格上升，只要其他加密货币跌得更快，主导地位亦可能上升。

过度反应每日波动 ：以太坊主导地位的每日变化一两个百分点通常不足以反映趋势。

忽视市场背景 ：牛市与熊市中主导地位上升意义不同。

单独依赖指标 ：专业交易者会结合交易量、资金利率、链上活动分析。

基于短期噪音交易：初学者常因日内变动交易，应以周或月趋势为主。









1. 以太坊当前主导地位百分比是多少？

截至 2025 年 9 月末，以太坊主导地位介于 13-15%，从 2025 年 4 月 的低点 6.95% 回升。





2. 我应该多久查看一次以太坊主导地位图表？

长期投资者可以每周查看一次，而活跃交易者应在每天或重大市场事件时进行监控。





3. 高以太坊主导地位是好还是坏？

高主导地位本身并非好或坏；其影响取决于市场情况，以及您持有的是以太坊还是山寨币。





4. 我今天可以在哪里追踪以太坊主导地位？

TradingView、CoinMarketCap 和 CoinGecko 均提供实时以太坊主导地位图表和数据。





5. 比特币与以太坊主导地位有什么区别？

比特币主导地位衡量比特币的市场份额，而以太坊主导地位衡量以太坊的市场份额；两者一起可指示资金轮动模式。





6. ETH.D 的当前数值代表什么？

ETH.D 是 TradingView 等平台上用于显示以太坊主导地位的代码。





7. 为什么 2025 年初以太坊主导地位下降？

第一层替代方案的竞争以及先前涨幅后的获利了结推动主导地位降至历史低点。





8. 以太坊市场主导地位百分比可以预测山寨币季吗？

在价格上涨期间，以太坊主导地位下降通常表示山寨币季的早期条件。









理解以太坊主导地位可提供观察加密货币市场的有力视角。以太坊主导地位图表揭示资金流动、风险偏好以及影响整个投资组合的市场阶段转换。从 2025 年 4 月 的历史低点 6.95% 到回升至超过 13%，近期变动显示机构信心重新增强以及基本面稳固。

比特币与以太坊主导地位之间的关系在模式正确解读时可生成可行的交易信号。精明的交易者会将主导地位分析与其他指标结合，而不是仅依赖单一指标。定期在 TradingView、CoinMarketCap 或 CoinGecko 等平台监控以太坊主导地位，同时结合价格走势与更广泛的市场状况。