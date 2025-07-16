什么是选择性委托订单（OCO）？



面对瞬息万变的数字资产走势，投资者很多时候无法准确判断其未来的行情。此时，您可以考虑使用选择性委托订单（OCO）挂单的策略：同时挂两张方向相反的订单，帮助自己搭上行情的快车或避免极端下行行情。









OCO（One-Cancels-the-Other）订单即选择性委托订单，是指将止损单和限价单组合成一个OCO订单发出委托。其中的止盈止损单被触发，或限价订单成交/部分成交时，另一个订单则自动撤销。若任一订单被手动撤销，另一个对应的订单也会被同时撤销。OCO订单可在保证买入/卖出达成的情况下，争取较好的成交价格。在现货市场上，当投资者希望同时设置一个止损订单和一个限价订单时，可以使用这种交易策略。





具体来看，一个止盈止损单和一个限价单组合成了一个OCO订单发出委托。其中的止盈止损单被触发，或限价订单成交/部分成交时，另一个订单则自动撤销。若任一订单被手动撤销，另一个对应的订单也会被同时撤销。













现货OCO允许投资者同时设置止盈止损委托和限价委托，从而帮助投资者更好地控制风险：









现货OCO的委托是由交易系统自动执行的，无需投资者手动操作。这种机械执行可以帮助投资者避免情绪化的决策和错误的判断，提高交易纪律性。









通过使用现货OCO策略，投资者可以同时设置止盈止损触发价和限价，而不必分开设置两个单独的委托。这样可以节省盯盘时间和精力，并提高交易效率。









现货OCO的特点是当其中一个委托被执行时，另一个委托会自动取消。这样可以避免重叠的交易，避免出现不必要的风险。









现货OCO策略适用于需要灵活应对市场波动、控制风险和规避不确定性的交易场景：









交易者希望在回调的时候，以一个较低的成本买入，但又怕踏空。所以如果没有回调直接上涨，需要系统在指定的价格买入。





此时，现货OCO订单包含一个止损买进单和限价买进单。









交易者认为距离阶段性高点还有一些上涨空间，想在最高点卖出，但又怕直接下跌，利润回吐。所以如果直接下跌，需要系统在指定价格进行卖出。





此时，现货OCO订单包含一个止损卖出单和限价卖出单。









卖单：价格(限价单) > 当前市价 > 止损触发价(止盈止损单)





买单：价格(限价单) < 当前市价 < 止损触发价(止盈止损单)

















进入MEXC主站后，点击【币币交易】，开启现货交易。

















根据市场分析和自身投资计划，确定您希望以何种价格买入/卖出资产。













您需要同时设置止损价格和限价价格：





止损买进单则是在价格上涨到达某个价位时自动买入的价格。





限价买进单则是在价格下跌到达某个价位时自动买入的价格。













您同样需要同时设置止损价格和限价价格：





限价卖出单则是在价格上涨到达某个价位时自动卖出的价格。





止损卖出单则是在价格下跌到达某个价位时自动卖出的价格。













参数确认无误后，提交订单。













一旦订单被提交，您需要密切关注市场行情。当价格触及您设置的任一条件时，系统将自动执行相应的买入/卖出操作，并取消另一个条件单。









注意





在现货OCO策略中，这两个条件单将成对存在，一旦其中一个条件被触发，另一个将被取消。





在不同的操作系统中，教程和指南可能会有一些差异，请以您实际的操作系统为准。













进入MEXC App后，点击【交易】，开启现货交易。

















根据市场分析和自身投资计划，确定您希望以何种价格买入/卖出资产。













您需要同时设置止损价格和限价价格：





止损买进单是在价格上涨到达某个价位时自动买入的价格。





限价买进单则是在价格下跌到达某个价位时自动买入的价格。













您同样需要同时设置止损价格和限价价格：





限价卖出单是在价格上涨到达某个价位时自动卖出的价格。





止损卖出单则是在价格下跌到达某个价位时自动卖出的价格。













参数确认无误后，提交订单。













一旦订单被提交，您需要密切关注市场行情。当价格触及您设置的任一条件时，系统将自动执行相应的买入操作，并取消另一个条件单。









注意





在现货OCO策略中，这两个条件单将成对存在，一旦其中一个条件被触发，另一个将被取消。





在不同的操作系统中，教程和指南可能会有一些差异，请以您实际的操作系统为准。









现货OCO（One Cancels the Other）是一种投资交易策略，通过设置两个条件单，在其中一个执行时自动取消另一个，用于风险控制和挑选入场点。





风险提示 ： 现货OCO策略的优势在于能够帮助投资者实现风险控制和自动化交易，但劣势在于可能因为市场剧烈波动而导致条件单未能按预期执行。在使用现货OCO策略时，需要密切关注市场波动和风险，并确保您的交易策略符合投资目标和风险承受能力。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



















