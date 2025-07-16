面对瞬息万变的数字资产走势，投资者很多时候无法准确判断其未来的行情。此时，您可以考虑使用选择性委托订单（OCO）挂单的策略：同时挂两张方向相反的订单，帮助自己搭上行情的快车或避免极端下行行情。 1. 选择性委托订单（OCO）定义 OCO（One-Cancels-the-Other）订单即选择性委托订单，是指将止损单和限价单组合成一个OCO订单发出委托。其中的止盈止损单被触发，或限价订单成交/部分成面对瞬息万变的数字资产走势，投资者很多时候无法准确判断其未来的行情。此时，您可以考虑使用选择性委托订单（OCO）挂单的策略：同时挂两张方向相反的订单，帮助自己搭上行情的快车或避免极端下行行情。 1. 选择性委托订单（OCO）定义 OCO（One-Cancels-the-Other）订单即选择性委托订单，是指将止损单和限价单组合成一个OCO订单发出委托。其中的止盈止损单被触发，或限价订单成交/部分成
新手学院/新手指南/现货/什么是选择性委托订单（OCO）？

什么是选择性委托订单（OCO）？

2025年7月16日MEXC
0m
RWAX
APP$0.000863+8.45%


面对瞬息万变的数字资产走势，投资者很多时候无法准确判断其未来的行情。此时，您可以考虑使用选择性委托订单（OCO）挂单的策略：同时挂两张方向相反的订单，帮助自己搭上行情的快车或避免极端下行行情。


1. 选择性委托订单（OCO）定义


  • OCO（One-Cancels-the-Other）订单即选择性委托订单，是指将止损单和限价单组合成一个OCO订单发出委托。其中的止盈止损单被触发，或限价订单成交/部分成交时，另一个订单则自动撤销。若任一订单被手动撤销，另一个对应的订单也会被同时撤销。OCO订单可在保证买入/卖出达成的情况下，争取较好的成交价格。在现货市场上，当投资者希望同时设置一个止损订单和一个限价订单时，可以使用这种交易策略。

  • 具体来看，一个止盈止损单和一个限价单组合成了一个OCO订单发出委托。其中的止盈止损单被触发，或限价订单成交/部分成交时，另一个订单则自动撤销。若任一订单被手动撤销，另一个对应的订单也会被同时撤销。

2. OCO订单优势


2.1 风险控制


现货OCO允许投资者同时设置止盈止损委托和限价委托，从而帮助投资者更好地控制风险：

2.2 机械执行


现货OCO的委托是由交易系统自动执行的，无需投资者手动操作。这种机械执行可以帮助投资者避免情绪化的决策和错误的判断，提高交易纪律性。

2.3 提高效率


通过使用现货OCO策略，投资者可以同时设置止盈止损触发价和限价，而不必分开设置两个单独的委托。这样可以节省盯盘时间和精力，并提高交易效率。

2.4 避免重叠交易


现货OCO的特点是当其中一个委托被执行时，另一个委托会自动取消。这样可以避免重叠的交易，避免出现不必要的风险。

3. 交易场景


现货OCO策略适用于需要灵活应对市场波动、控制风险和规避不确定性的交易场景：

3.1 买入


  • 交易者希望在回调的时候，以一个较低的成本买入，但又怕踏空。所以如果没有回调直接上涨，需要系统在指定的价格买入。

  • 此时，现货OCO订单包含一个止损买进单和限价买进单。

3.2 卖出


  • 交易者认为距离阶段性高点还有一些上涨空间，想在最高点卖出，但又怕直接下跌，利润回吐。所以如果直接下跌，需要系统在指定价格进行卖出。

  • 此时，现货OCO订单包含一个止损卖出单和限价卖出单。

3.3 价格限制


  • 卖单：价格(限价单) > 当前市价 > 止损触发价(止盈止损单)

  • 买单：价格(限价单) < 当前市价 < 止损触发价(止盈止损单)

4. 如何完成现货OCO订单？


4.1 MEXC 主站


4.1.1 登录MEXC现货交易平台


进入MEXC主站后，点击【币币交易】，开启现货交易。



4.1.2 确定买入/卖出价格


根据市场分析和自身投资计划，确定您希望以何种价格买入/卖出资产。

4.1.3 设置参数


4.1.3.1 在选择买入资产时

您需要同时设置止损价格和限价价格：

  • 止损买进单则是在价格上涨到达某个价位时自动买入的价格。

  • 限价买进单则是在价格下跌到达某个价位时自动买入的价格。


4.1.3.2 在选择卖出资产时

您同样需要同时设置止损价格和限价价格：

  • 限价卖出单则是在价格上涨到达某个价位时自动卖出的价格。

  • 止损卖出单则是在价格下跌到达某个价位时自动卖出的价格。


4.1.4 下单


参数确认无误后，提交订单。


4.1.5 执行订单


一旦订单被提交，您需要密切关注市场行情。当价格触及您设置的任一条件时，系统将自动执行相应的买入/卖出操作，并取消另一个条件单。


注意

  • 在现货OCO策略中，这两个条件单将成对存在，一旦其中一个条件被触发，另一个将被取消。

  • 在不同的操作系统中，教程和指南可能会有一些差异，请以您实际的操作系统为准

4.2 MEXC应用程序


4.2.1 登录MEXC现货交易平台


进入MEXC App后，点击【交易】，开启现货交易。



4.2.2 确定买入/卖出价格


根据市场分析和自身投资计划，确定您希望以何种价格买入/卖出资产。

4.2.3 设置参数


4.2.3.1 选择买入资产时

您需要同时设置止损价格和限价价格：

  • 止损买进单是在价格上涨到达某个价位时自动买入的价格。

  • 限价买进单则是在价格下跌到达某个价位时自动买入的价格。


4.2.3.2 选择卖出资产时

您同样需要同时设置止损价格和限价价格：

  • 限价卖出单是在价格上涨到达某个价位时自动卖出的价格。

  • 止损卖出单则是在价格下跌到达某个价位时自动卖出的价格。


4.2.4 下单


参数确认无误后，提交订单。


4.2.5 监控订单


一旦订单被提交，您需要密切关注市场行情。当价格触及您设置的任一条件时，系统将自动执行相应的买入操作，并取消另一个条件单。


注意

  • 在现货OCO策略中，这两个条件单将成对存在，一旦其中一个条件被触发，另一个将被取消。

  • 在不同的操作系统中，教程和指南可能会有一些差异，请以您实际的操作系统为准

5. 总结


现货OCO（One Cancels the Other）是一种投资交易策略，通过设置两个条件单，在其中一个执行时自动取消另一个，用于风险控制和挑选入场点。

风险提示现货OCO策略的优势在于能够帮助投资者实现风险控制和自动化交易，但劣势在于可能因为市场剧烈波动而导致条件单未能按预期执行。在使用现货OCO策略时，需要密切关注市场波动和风险，并确保您的交易策略符合投资目标和风险承受能力。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。





热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金