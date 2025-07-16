







Meme 是一种文化，你可以简单把它理解成流行的表情包或者段子。由于某个点触动到大批用户共鸣并在互联网上引起传播。它是一种文化现象。





Meme 币也是具备这种文化现象的代币。这些代币不一定有真正的实用价值，但是在特殊的时间内，代表了当时的一种现象。









2.1 文化认同。很多 Meme 币背后有共同的文化认同观念，这让成员们聚集在一起自发主动传播，引起更多人的认同和加入。





2.2 财富效应。 Meme 代币初始价格都很低，当引起市场 FOMO 时，代币价格往往会成百上千倍来上涨，带来的财富效应让更多人涌入。





2.3 炒作传播能力强。大部分的 Meme 币背后没有技术、项目等支撑，其实际应用意义很低，更多的是依靠炒作达到出圈目的，从而带来价格上的增长。









无论在牛市还是熊市，Meme 只会迟到，永远不会缺席。因为它始终代表著某种文化属性，总有那么一些忠实的认同群体，当然暴涨的财富效应，也是 Meme 一直存在的重要原因。









狗狗币的诞生为了讽刺当时各种虚拟货币的滥发现象，恰逢狗狗 Meme 的图片在全世界走红，狗狗币的创始人们将比特币的代码稍作更改就发行了 DOGE。





原本用于恶搞的狗狗币意外走红，低廉的价格和快速的转账速度，被大家应用于网络打赏。随后由于多次马斯克的喊单彻底出圈，代币价格曾一路飞涨接近 0.8 美元/枚。









屎币名字源于代币名称的音译，SHIB 诞生于 2021 年，可以说 SHIB 和 DOGE 是在当年一起开启了“动物园币”狂潮。





SHIB 的风靡一部分原因在于马斯克的推特喊单，另一部分原因是代币玩法有一定创新。 SHIB 在初始分配时，将 50% 的代币直接打到 V 神账户，默认是直接销毁了一半，后面很多其他动物园代币都模仿 SHIB 这一行为。





SHIB 的头像是一只柴犬，DOGE、SHIB 以狗狗为形象的 Meme 代币相继成功，让后面很多模仿者采用狗狗形象，甚至有专门用马斯克养的狗名字 Floki 命名代币。





SHIB 能够在一堆动物园代币笑到最后，除了机制上的创新，团队持续做事运营也有关系。 SHIB 团队先后作出了 SHIBASwap，尝试发行过 NFT，和其他团队合作将柴犬形象应用于 GameFi，甚至还对外放出消息自己在做公链，这一系列的动作让社区成员相信团队仍在建设项目。









PEPE 是截止目前为止，今年最火的 Meme 代币之一，另一个是 AIDOGE。





PEPE 的代币形像源于 Matt Furie 在 2005 年的卡通“Boys Club”中创造的 Pepe the Frog 角色，这一形像很早就被加密社区所接受并制作表情包使用，PEPE 代币出现后迅速引起市场关注。





PEPE 是加密货币历史上增长最快的 ERC-20 代币，23 天收获了超过 10 万的持币地址，达到了 10 亿美元的市值。 PEPE 的风靡引起 Meme 代币的文艺复兴，以太坊网络和比特币网络都造成了堵塞现象。





注：PEPE 风靡时间段正好也是 BRC-20 代币狂热时期，很多项目在比特币网络上创建 Meme 代币，引起大家追捧和炒作，造成了比特币网络堵塞。









如果是说 PEPE 拥有良好的文化底蕴，含著金汤匙出生，那么 AIDOGE 走的是平民路线。借助 ARB 代币空投造富效应，拥有 ARB 的空投地址可以直接领取 AIDOGE 代币，并且越早领取的人能领到的代币越多。依靠这种 FOMO 机制吸引到第一批大量的用户。随后在 Arbitrum 上发行的 Meme 代币，都模仿了这种初始启动方式。





除此之外 AIDOGE 还在分发机制上做了创新，交易 AIDOGE 会被默认收取 15% 的费用，这其中 1% 将被永久销毁，3% 将分配给 $AIDOGE 的质押用户，3% 将每半小时随机分配交易金额在 $100 以上的用户，并通过智能合约按金额随机分配，2% 重新流入 Camelot 流动性池，3% 用来购买 $ARB，3% 用于项目开发。交易通缩和抽奖机制是吸引后来用户加入的重要原因。









虽然马斯克喊单过的 Meme 币有很多，不过更多的是他的一些正常言论提到的某些名词，被拿去做了代币名。





众所周知，狗狗币是马斯克喊单最多的 Meme 币。马斯克甚至因为多次在推特上公开发布看好狗狗币的言论收到指控，被认为依靠自己的影响力影响和操纵币价。





2021 年 1 月 28 日，马斯克推特发布一张虚构的《Dogue》杂志封面图，DOGE 日涨幅 404%，价格从 0.014 美元飙升至 0.08 美元。





2 月 4 日，马斯克发表“狗狗币是人民的加密货币”言论，DOGE 价格从 0.031 美元涨至 0.058 美元，日涨幅90%。





2 月 24 日，马斯克发布一张狗狗币登录外星的图片推文，代币价格从 0.043 美元涨到 0.06 美元。





4 月 15 日，马斯克再次发布关于狗狗头像的图片推文，DOGE 价格当日涨幅 238%，涨至 0.45美元。随后狗狗币开启一路上涨，直到历史高点 0.73 美元。





5 月 10 日，马斯克做客综艺节目“周六夜场秀”并承认狗狗币是骗局，狗狗币大跌超 34%，跌至 0.45美元。





2022 年 1 月 14 日，马斯克宣布特斯拉商品支持 DOGE 支付。





4 月 10 日，斯克提议 Twitter Blue 订阅费用或许可以选择用 DOGE 支付。





6 月 21 日，马斯克宣布 SpaceX 将接受DOGE支付。





10 月 28 日，马斯克收购推特。DOGE 从 0.06 美元最高冲至 0.158 美元。





2023 年 4 月 3 日，推特网页 Logo 突然更改为 DOGE 狗狗表情头像；马斯克推特发布包含 DOGE 表情与推特蓝鸟 Logo 图片。





7 月 20 日，特斯拉网页疑似再次增加了支持 DOGE 支付的代码。









Meme 代币最吸引用户的地方，在于其代币价格高波动性带来的收益不确定性。 Meme 代币大多会随著市场的 FOMO 情绪飞速暴涨，但热度褪去后价格也会一落千丈。在参与 Meme 代币时，投资者需要保持理性，了解更多关于 Meme 代币的信息，能帮助您更好地把握市场动向。





