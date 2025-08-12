ITHACA的起源与演变

ITHACA是一种于2024年推出的实用和治理代币，为Ithaca协议生态系统提供动力。该协议是一个非托管、可组合的期权基础设施，用于创建、交易和为期权、期权策略及任何标的资产的结构化产品进行市场制造。ITHACA代币和Ithaca协议的核心目标是通过在不同时间和事件范围内实现最佳风险分担，解决链上期权中的信息碎片化和资本效率低下的问题，满足专业用户和零售用户的需求。与传统的孤立衍生品系统不同，ITHACA协议强调模块化的去中心化基础设施，可以在保持非托管控制的同时启动完整的期权市场。
根据公开的上市信息，ITHACA协议的出现旨在构建一个非托管、可组合的期权基础设施，使链上风险市场更加专业化，服务多样化用户。ITHACA项目将其架构定位为允许参与者启动和市场制造期权及结构化产品，表明其早期设计以模块化和资本高效的风险转移为中心。尽管引用的材料中没有详细说明具体的创始人传记和团队成员背景，但ITHACA协议的技术定位表明，这个团队拥有衍生品、市场结构和智能合约方面的专业知识，专注于解决链上期权常见的流动性分散和操作复杂性问题。ITHACA协议于2024年12月19日（UTC）在MEXC上线并开始交易，标志着该项目早期发展的一个重要外部里程碑。
注意：如果您需要经过验证的传记和原始白皮书标题，请提供官方白皮书链接；当前引用的来源不包含可下载的白皮书或命名的作者列表。
注意：引用的材料中未提供融资轮次或投资者名单；如果官方白皮书中有的话，收到后可以添加。
ITHACA协议的设计围绕一个非托管、可组合的期权堆栈展开，使用户能够启动和市场制造完整的期权市场、多腿策略和跨基础资产的结构化产品。ITHACA架构的目标是实现资本效率和灵活的风险转移“跨越时间和事件范围”，这表明支持不同的到期日和条件性敞口。ITHACA代币在MEXC的市场页面上被分类为BSC公共区块链的一部分，与EVM兼容部署和常见的DeFi工具一致。虽然引用的材料中没有列举具体的升级或合作伙伴关系，但对模块化的强调意味着，随着流动性和用户档案的扩展，可以通过集成新的策略原语和做市商工具来不断进化协议。
展望未来，ITHACA协议提出的“实现最佳风险分担”目标表明，将继续扩展期权原语、策略库和做市模块，以改善零售和专业用户的流动性深度和价格发现能力。鉴于ITHACA的非托管和可组合设计，未来的整合可能会集中在增加更多的底层资产、期限和策略模板，以及降低做市商操作成本的工具上。与当前定位一致的长期愿景是成为链上期权和结构化产品的模块化标准，相对于碎片化的传统系统提高透明度和效率。具体路线图、时间表或命名的整合未在引用的来源中列出，因此需要从项目的官方白皮书或文档中确认。
从最初解决链上期权的流动性和信息碎片化问题，到推出一个非托管、可组合的完整期权和结构化产品市场基础设施，Ithaca协议将ITHACA代币定位为其生态系统的协调和实用层。要自信地开始交易ITHACA，请探索MEXC的专用ITHACA市场页面及相关ITHACA代币经济学资源，获取专为MEXC用户定制的基本面、步骤和风险考量。
1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 =
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 =
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触