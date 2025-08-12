ITHACA的起源与演变

ITHACA是一种于2024年推出的实用和治理代币，为Ithaca协议生态系统提供动力。该协议是一个非托管、可组合的期权基础设施，用于创建、交易和为期权、期权策略及任何标的资产的结构化产品进行市场制造。ITHACA代币和Ithaca协议的核心目标是通过在不同时间和事件范围内实现最佳风险分担，解决链上期权中的信息碎片化和资本效率低下的问题，满足专业用户和零售用户的需求。与传统的孤立衍生品系统不同，ITHACA协议强调模块化的去中心化基础设施，可以在保持非托管控制的同时启动完整的期权市场。

根据公开的上市信息，ITHACA协议的出现旨在构建一个非托管、可组合的期权基础设施，使链上风险市场更加专业化，服务多样化用户。ITHACA项目将其架构定位为允许参与者启动和市场制造期权及结构化产品，表明其早期设计以模块化和资本高效的风险转移为中心。尽管引用的材料中没有详细说明具体的创始人传记和团队成员背景，但ITHACA协议的技术定位表明，这个团队拥有衍生品、市场结构和智能合约方面的专业知识，专注于解决链上期权常见的流动性分散和操作复杂性问题。ITHACA协议于2024年12月19日（UTC）在MEXC上线并开始交易，标志着该项目早期发展的一个重要外部里程碑。

注意：如果您需要经过验证的传记和原始白皮书标题，请提供官方白皮书链接；当前引用的来源不包含可下载的白皮书或命名的作者列表。

预发布：ITHACA协议概述了一种非托管、可组合的期权设计，以便实现最佳风险分担和模块化市场创建。

上市计划：MEXC宣布ITHACA代币将于2024年12月19日开始交易，并于2024年12月20日（UTC）开放存款和提币功能，标志着该代币在该平台上的首次中心化交易所交易可用性。

市场准备：MEXC ITHACA/USDT市场页面记录了流通供应量、最大供应量、公共链和初始交易指标，标志着从开发阶段过渡到实时市场活动。

注意：引用的材料中未提供融资轮次或投资者名单；如果官方白皮书中有的话，收到后可以添加。

ITHACA协议的设计围绕一个非托管、可组合的期权堆栈展开，使用户能够启动和市场制造完整的期权市场、多腿策略和跨基础资产的结构化产品。ITHACA架构的目标是实现资本效率和灵活的风险转移“跨越时间和事件范围”，这表明支持不同的到期日和条件性敞口。ITHACA代币在MEXC的市场页面上被分类为BSC公共区块链的一部分，与EVM兼容部署和常见的DeFi工具一致。虽然引用的材料中没有列举具体的升级或合作伙伴关系，但对模块化的强调意味着，随着流动性和用户档案的扩展，可以通过集成新的策略原语和做市商工具来不断进化协议。

展望未来，ITHACA协议提出的“实现最佳风险分担”目标表明，将继续扩展期权原语、策略库和做市模块，以改善零售和专业用户的流动性深度和价格发现能力。鉴于ITHACA的非托管和可组合设计，未来的整合可能会集中在增加更多的底层资产、期限和策略模板，以及降低做市商操作成本的工具上。与当前定位一致的长期愿景是成为链上期权和结构化产品的模块化标准，相对于碎片化的传统系统提高透明度和效率。具体路线图、时间表或命名的整合未在引用的来源中列出，因此需要从项目的官方白皮书或文档中确认。

从最初解决链上期权的流动性和信息碎片化问题，到推出一个非托管、可组合的完整期权和结构化产品市场基础设施，Ithaca协议将ITHACA代币定位为其生态系统的协调和实用层。要自信地开始交易ITHACA，请探索MEXC的专用ITHACA市场页面及相关ITHACA代币经济学资源，获取专为MEXC用户定制的基本面、步骤和风险考量。