逐步指南：在MEXC上开设账户并交易ITHACA

- ITHACA是Ithaca协议的原生代币，该协议是一种非托管、可组合的期权基础设施，旨在实现最佳风险分担，并在任何标的资产上快速启动完整的ITHACA期权、期权策略和结构化产品市场。
- MEXC已成为交易ITHACA代币的首选平台，为ITHACA/USDT交易对提供了一整套实时分析和执行工具。
- 在MEXC上交易ITHACA加密货币时，用户可享受强大的安全措施（双因素认证、加密、冷存储）、具有竞争力的ITHACA交易费用、高流动性的ITHACA现货市场、全天候支持以及定期的ITHACA市场更新，这些都旨在帮助交易者做出明智决策。
- 注册MEXC账户非常简单，只需几分钟。通过MEXC官方网站 (www.mexc.com) 点击“注册”或使用iOS或Android上的MEXC移动应用程序创建账户。提供有效的电子邮件地址或手机号码，并设置包含字母、数字和特殊字符的强密码，开始您的ITHACA交易之旅。
- KYC（了解您的客户）验证过程对于访问全部功能和交易ITHACA代币至关重要。登录后，转到安全部分并选择KYC验证。基本验证通常包括提交护照/身份证/驾照并完成面部验证。高级验证可能需要提供过去三个月内签发的地址证明（例如银行对账单或水电费账单），以解锁更高的ITHACA交易限额。
- 为了安全起见，请启用双重认证 (2FA)，使用独特且复杂的密码，并监控账户活动。MEXC还提供防钓鱼代码和登录及提现的电子邮件通知，为您的ITHACA资产提供额外保护。
- MEXC支持多种便捷的存款方式。加密货币持有者可以通过资产 > 存款页面提供的唯一存款地址，直接将BTC、ETH或USDT等资产存入其MEXC钱包，为ITHACA交易做好准备。
- 新用户可以通过Simplex、Banxa和Mercuryo等支持的支付处理器使用信用卡/借记卡购买加密货币，或者使用P2P从其他用户处直接购买（带有托管保护）。在交易ITHACA之前，受支持地区的用户还可以使用SEPA即时USDT存款。
- 大多数ITHACA现货交易对以USDT计价，因此将存入的资金先转换为USDT通常是最快捷的方式。导航至现货交易以转换为USDT，然后进入ITHACA/USDT市场进行ITHACA代币交易。
- 对于初学者，建议通过“购买加密货币”部分直接购买USDT，以减少步骤并高效地开始交易ITHACA代币。
- 要找到ITHACA市场，请前往市场或现货交易并搜索“ITHACA”。选择ITHACA/USDT以打开详细的ITHACA交易界面，其中包含实时ITHACA价格、深度和指标。
- 交易界面包括订单簿（当前买单/卖单）、多时间框架的ITHACA价格图表以及最近的ITHACA交易记录。MEXC提供技术指标以分析ITHACA/USDT市场的趋势和动量。
- 订单类型：
- 通过止损限价单设置止损和止盈，以自动退出。输入止损（触发）和限价（执行）价格，如果ITHACA代币逆向波动预设金额，订单将触发以控制损失或确保ITHACA投资收益。
- 使用MEXC图表和市场深度监控ITHACA价格变动。深度工具可视化累计买卖兴趣；指标和最近交易分析有助于识别ITHACA趋势和订单流中的活动。
- 风险管理提示：
- 在MEXC上开设账户并交易ITHACA遵循清晰的步骤：注册并完成KYC，为账户注资（最好是USDT），并在ITHACA/USDT上执行交易，同时采取适当的风险控制。MEXC的工具、安全性、流动性和ITHACA市场数据支持对ITHACA代币进行自信且明智的交易，MEXC生态系统中还有诸如ITHACA储蓄和质押产品等更多机会。
- Ithaca协议是一种非托管、可组合的期权基础设施，提供基于拍卖的链下预匹配处理、EVM兼容性、链上交易后结算与抵押优化引擎、通过Axelar跨链访问Arbitrum，以及从前端应用实现从简单的ITHACA期权到复杂结构化产品的策略。
- 在MEXC上，ITHACA目前在BNB链（BEP-20）上交易，ITHACA供应指标和ITHACA市场数据会显示在ITHACA/USDT市场页面上，包括ITHACA流通供应量和最大供应量参考。
- 公共追踪器中引用的ITHACA BEP-20合约地址为0x49f1d4db3ea1a64390e990c6debeac88eac007ca，在BNB链兼容网络上存取ITHACA代币时可用于钱包验证。
