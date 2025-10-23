Thông tin giá theo USD của whatever (WHATEVER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00052008 $ 0.00052008 $ 0.00052008 Thấp nhất 24H $ 0.00054457 $ 0.00054457 $ 0.00054457 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00052008$ 0.00052008 $ 0.00052008 Cao nhất 24H $ 0.00054457$ 0.00054457 $ 0.00054457 ATH $ 0.0026641$ 0.0026641 $ 0.0026641 Giá thấp nhất $ 0.00051161$ 0.00051161 $ 0.00051161 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.38% Biến động giá (7 ngày) -9.12% Biến động giá (7 ngày) -9.12%

Giá thời gian thực của whatever (WHATEVER) là $0.00052206. Trong 24 giờ qua, WHATEVER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00052008 và cao nhất là $ 0.00054457, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WHATEVER là $ 0.0026641, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00051161.

Về hiệu suất ngắn hạn, WHATEVER đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.38% trong 24 giờ và -9.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường whatever (WHATEVER)

Vốn hóa thị trường $ 522.03K$ 522.03K $ 522.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 522.03K$ 522.03K $ 522.03K Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,955,584.763565 999,955,584.763565 999,955,584.763565

Vốn hoá thị trường hiện tại của whatever là $ 522.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WHATEVER là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999955584.763565. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 522.03K.