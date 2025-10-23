Thông tin giá theo USD của WeWay (WWY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00001063 Cao nhất 24H $ 0.00001256 ATH $ 0.080202 Giá thấp nhất $ 0.00000899 Biến động giá (1 giờ) +0.56% Biến động giá (1D) +8.78% Biến động giá (7 ngày) -2.87%

Giá thời gian thực của WeWay (WWY) là $0.00001209. Trong 24 giờ qua, WWY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001063 và cao nhất là $ 0.00001256, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WWY là $ 0.080202, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000899.

Về hiệu suất ngắn hạn, WWY đã biến động +0.56% trong 1 giờ qua, +8.78% trong 24 giờ và -2.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WeWay (WWY)

Vốn hóa thị trường $ 82.43K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 84.63K Nguồn cung lưu thông 6.82B Tổng cung 6,999,999,999.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WeWay là $ 82.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WWY là 6.82B, với tổng nguồn cung là 6999999999.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 84.63K.