Thông tin giá theo USD của Unit Pump (UPUMP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00342626 Thấp nhất 24H $ 0.0037901 Cao nhất 24H $ 0.00878431 ATH $ 0.00228745 Giá thấp nhất Biến động giá (1 giờ) -0.14% Biến động giá (1D) -2.97% Biến động giá (7 ngày) -7.32%

Giá thời gian thực của Unit Pump (UPUMP) là $0.00355739. Trong 24 giờ qua, UPUMP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00342626 và cao nhất là $ 0.0037901, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UPUMP là $ 0.00878431, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00228745.

Về hiệu suất ngắn hạn, UPUMP đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, -2.97% trong 24 giờ và -7.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Unit Pump (UPUMP)

Vốn hóa thị trường $ 113.49M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.56B Nguồn cung lưu thông 31.90B Tổng cung 1,000,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unit Pump là $ 113.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UPUMP là 31.90B, với tổng nguồn cung là 1000000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.56B.