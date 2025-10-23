Thông tin giá theo USD của Traceva (TRCV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Traceva (TRCV) là --. Trong 24 giờ qua, TRCV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRCV là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRCV đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Traceva (TRCV)

Vốn hóa thị trường $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Nguồn cung lưu thông 900.00M 900.00M 900.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Traceva là $ 4.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRCV là 900.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.11K.