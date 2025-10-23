Thông tin giá theo USD của StatiCKy ($STATICKY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.08% Biến động giá (7 ngày) -12.51% Biến động giá (7 ngày) -12.51%

Giá thời gian thực của StatiCKy ($STATICKY) là --. Trong 24 giờ qua, $STATICKY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $STATICKY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $STATICKY đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.08% trong 24 giờ và -12.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường StatiCKy ($STATICKY)

Vốn hóa thị trường $ 4.56K$ 4.56K $ 4.56K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.56K$ 4.56K $ 4.56K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,998,269.235328 999,998,269.235328 999,998,269.235328

Vốn hoá thị trường hiện tại của StatiCKy là $ 4.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $STATICKY là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999998269.235328. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.56K.