Thông tin giá theo USD của Speedrun (RUN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000569 Thấp nhất 24H $ 0.0000058 Cao nhất 24H $ 0.00429723 ATH $ 0.0000053 Giá thấp nhất Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.27% Biến động giá (7 ngày) -11.34%

Giá thời gian thực của Speedrun (RUN) là $0.00000572. Trong 24 giờ qua, RUN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000569 và cao nhất là $ 0.0000058, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RUN là $ 0.00429723, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000053.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.27% trong 24 giờ và -11.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Speedrun (RUN)

Vốn hóa thị trường $ 5.72K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.72K Nguồn cung lưu thông 999.84M Tổng cung 999,839,217.0024183

Vốn hoá thị trường hiện tại của Speedrun là $ 5.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RUN là 999.84M, với tổng nguồn cung là 999839217.0024183. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.72K.