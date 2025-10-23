Thông tin giá theo USD của SKELETON (SKELSUI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00007802 $ 0.00007802 $ 0.00007802 Thấp nhất 24H $ 0.00008532 $ 0.00008532 $ 0.00008532 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00007802$ 0.00007802 $ 0.00007802 Cao nhất 24H $ 0.00008532$ 0.00008532 $ 0.00008532 ATH $ 0.00036699$ 0.00036699 $ 0.00036699 Giá thấp nhất $ 0.00002377$ 0.00002377 $ 0.00002377 Biến động giá (1 giờ) -2.25% Biến động giá (1D) +0.51% Biến động giá (7 ngày) -34.62% Biến động giá (7 ngày) -34.62%

Giá thời gian thực của SKELETON (SKELSUI) là $0.00008177. Trong 24 giờ qua, SKELSUI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00007802 và cao nhất là $ 0.00008532, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SKELSUI là $ 0.00036699, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002377.

Về hiệu suất ngắn hạn, SKELSUI đã biến động -2.25% trong 1 giờ qua, +0.51% trong 24 giờ và -34.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SKELETON (SKELSUI)

Vốn hóa thị trường $ 81.77K$ 81.77K $ 81.77K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 81.77K$ 81.77K $ 81.77K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SKELETON là $ 81.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SKELSUI là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 81.77K.