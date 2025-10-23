Thông tin giá theo USD của ROY (ROY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00122935 Cao nhất 24H $ 0.00183365 ATH $ 0.00608046 Giá thấp nhất $ 0.00048689 Biến động giá (1 giờ) +2.56% Biến động giá (1D) -30.69% Biến động giá (7 ngày) -41.02%

Giá thời gian thực của ROY (ROY) là $0.00127077. Trong 24 giờ qua, ROY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00122935 và cao nhất là $ 0.00183365, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ROY là $ 0.00608046, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00048689.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROY đã biến động +2.56% trong 1 giờ qua, -30.69% trong 24 giờ và -41.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ROY (ROY)

Vốn hóa thị trường $ 1.26M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.26M Nguồn cung lưu thông 1000.00M Tổng cung 999,995,954.434653

Vốn hoá thị trường hiện tại của ROY là $ 1.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROY là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999995954.434653. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.26M.