Thông tin giá theo USD của Plan Bee (PLANB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.25% Biến động giá (1D) -2.40% Biến động giá (7 ngày) -15.11% Biến động giá (7 ngày) -15.11%

Giá thời gian thực của Plan Bee (PLANB) là --. Trong 24 giờ qua, PLANB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PLANB là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PLANB đã biến động +0.25% trong 1 giờ qua, -2.40% trong 24 giờ và -15.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Plan Bee (PLANB)

Vốn hóa thị trường $ 112.55K$ 112.55K $ 112.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 112.55K$ 112.55K $ 112.55K Nguồn cung lưu thông 990.20M 990.20M 990.20M Tổng cung 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Vốn hoá thị trường hiện tại của Plan Bee là $ 112.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PLANB là 990.20M, với tổng nguồn cung là 990197555.5912089. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 112.55K.