Thông tin giá theo USD của Orcasm (ORCASM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00140093$ 0.00140093 $ 0.00140093 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.27% Biến động giá (1D) -1.14% Biến động giá (7 ngày) -11.40% Biến động giá (7 ngày) -11.40%

Giá thời gian thực của Orcasm (ORCASM) là --. Trong 24 giờ qua, ORCASM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ORCASM là $ 0.00140093, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ORCASM đã biến động +0.27% trong 1 giờ qua, -1.14% trong 24 giờ và -11.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Orcasm (ORCASM)

Vốn hóa thị trường $ 41.90K$ 41.90K $ 41.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 41.90K$ 41.90K $ 41.90K Nguồn cung lưu thông 831.72M 831.72M 831.72M Tổng cung 831,716,844.0549372 831,716,844.0549372 831,716,844.0549372

Vốn hoá thị trường hiện tại của Orcasm là $ 41.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ORCASM là 831.72M, với tổng nguồn cung là 831716844.0549372. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.90K.