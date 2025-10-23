Thông tin giá theo USD của MAX (MAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00156371 Cao nhất 24H $ 0.00170235 ATH $ 0.207775 Giá thấp nhất $ 0.00107984 Biến động giá (1 giờ) +0.47% Biến động giá (1D) -3.65% Biến động giá (7 ngày) -2.73%

Giá thời gian thực của MAX (MAX) là $0.00160859. Trong 24 giờ qua, MAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00156371 và cao nhất là $ 0.00170235, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MAX là $ 0.207775, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00107984.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAX đã biến động +0.47% trong 1 giờ qua, -3.65% trong 24 giờ và -2.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MAX (MAX)

Vốn hóa thị trường $ 1.61M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.61M Nguồn cung lưu thông 999.67M Tổng cung 999,672,218.969856

Vốn hoá thị trường hiện tại của MAX là $ 1.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MAX là 999.67M, với tổng nguồn cung là 999672218.969856. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.61M.