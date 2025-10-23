Thông tin giá theo USD của Mars Protocol (MARS)

Thấp nhất 24H $ 0.0180635
Cao nhất 24H $ 0.02342191
ATH $ 0.512804
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) +0.20%
Biến động giá (1D) -14.30%
Biến động giá (7 ngày) -18.55%

Giá thời gian thực của Mars Protocol (MARS) là $0.01816574. Trong 24 giờ qua, MARS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0180635 và cao nhất là $ 0.02342191, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MARS là $ 0.512804, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MARS đã biến động +0.20% trong 1 giờ qua, -14.30% trong 24 giờ và -18.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mars Protocol (MARS)

Vốn hóa thị trường $ 4.84M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.30M
Nguồn cung lưu thông 266.47M
Tổng cung 457,083,938.78

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mars Protocol là $ 4.84M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MARS là 266.47M, với tổng nguồn cung là 457083938.78. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.30M.