Thông tin giá theo USD của Hypertrics (HYTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Hypertrics (HYTR) là --. Trong 24 giờ qua, HYTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HYTR là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Thông tin thị trường Hypertrics (HYTR)

Vốn hóa thị trường $ 23.81K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.80K Nguồn cung lưu thông 795.86M Tổng cung 795,861,308.0

