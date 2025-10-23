Thông tin giá theo USD của GRIND (GRIND)

Giá thời gian thực của GRIND (GRIND) là $0.00001371. Trong 24 giờ qua, GRIND được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001345 và cao nhất là $ 0.0000143, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GRIND là $ 0.00009066, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001341.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRIND đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, -2.69% trong 24 giờ và -14.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GRIND (GRIND)

Vốn hoá thị trường hiện tại của GRIND là $ 1.07M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GRIND là 77.78B, với tổng nguồn cung là 77777777777.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.07M.