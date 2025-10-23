Thông tin giá theo USD của FTMTOKEN (FTMX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.053594 Cao nhất 24H $ 0.059026 ATH $ 0.137551 Giá thấp nhất $ 0.01575309 Biến động giá (1 giờ) +0.35% Biến động giá (1D) -6.51% Biến động giá (7 ngày) -16.97%

Giá thời gian thực của FTMTOKEN (FTMX) là $0.054907. Trong 24 giờ qua, FTMX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.053594 và cao nhất là $ 0.059026, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FTMX là $ 0.137551, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01575309.

Về hiệu suất ngắn hạn, FTMX đã biến động +0.35% trong 1 giờ qua, -6.51% trong 24 giờ và -16.97% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FTMTOKEN (FTMX)

Vốn hóa thị trường $ 13.68M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.57M Nguồn cung lưu thông 250.00M Tổng cung 650,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của FTMTOKEN là $ 13.68M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FTMX là 250.00M, với tổng nguồn cung là 650000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.57M.