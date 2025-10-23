Thông tin giá theo USD của FEAR (FEAR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00737341 Cao nhất 24H $ 0.01269335 ATH $ 3.88 Giá thấp nhất $ 0.00629862 Biến động giá (1 giờ) -1.44% Biến động giá (1D) -0.13% Biến động giá (7 ngày) -8.77%

Giá thời gian thực của FEAR (FEAR) là $0.0074274. Trong 24 giờ qua, FEAR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00737341 và cao nhất là $ 0.01269335, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FEAR là $ 3.88, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00629862.

Về hiệu suất ngắn hạn, FEAR đã biến động -1.44% trong 1 giờ qua, -0.13% trong 24 giờ và -8.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường FEAR (FEAR)

Vốn hóa thị trường $ 200.48K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 309.78K Nguồn cung lưu thông 27.01M Tổng cung 41,739,201.62033058

Vốn hoá thị trường hiện tại của FEAR là $ 200.48K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FEAR là 27.01M, với tổng nguồn cung là 41739201.62033058. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 309.78K.