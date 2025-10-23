Thông tin giá theo USD của fair (FAIR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00050664 $ 0.00050664 $ 0.00050664 Thấp nhất 24H $ 0.00053134 $ 0.00053134 $ 0.00053134 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00050664$ 0.00050664 $ 0.00050664 Cao nhất 24H $ 0.00053134$ 0.00053134 $ 0.00053134 ATH $ 0.01471811$ 0.01471811 $ 0.01471811 Giá thấp nhất $ 0.00050059$ 0.00050059 $ 0.00050059 Biến động giá (1 giờ) +0.52% Biến động giá (1D) -0.44% Biến động giá (7 ngày) -5.45% Biến động giá (7 ngày) -5.45%

Giá thời gian thực của fair (FAIR) là $0.00052321. Trong 24 giờ qua, FAIR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00050664 và cao nhất là $ 0.00053134, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FAIR là $ 0.01471811, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00050059.

Về hiệu suất ngắn hạn, FAIR đã biến động +0.52% trong 1 giờ qua, -0.44% trong 24 giờ và -5.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường fair (FAIR)

Vốn hóa thị trường $ 108.23K$ 108.23K $ 108.23K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 523.19K$ 523.19K $ 523.19K Nguồn cung lưu thông 206.85M 206.85M 206.85M Tổng cung 999,950,076.113728 999,950,076.113728 999,950,076.113728

Vốn hoá thị trường hiện tại của fair là $ 108.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FAIR là 206.85M, với tổng nguồn cung là 999950076.113728. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 523.19K.