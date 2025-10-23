Thông tin giá theo USD của Exim (EXIM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.098316 Cao nhất 24H $ 0.109888 ATH $ 0.125048 Giá thấp nhất $ 0.070503 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) -9.76% Biến động giá (7 ngày) -8.25%

Giá thời gian thực của Exim (EXIM) là $0.098464. Trong 24 giờ qua, EXIM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.098316 và cao nhất là $ 0.109888, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EXIM là $ 0.125048, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.070503.

Về hiệu suất ngắn hạn, EXIM đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, -9.76% trong 24 giờ và -8.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Exim (EXIM)

Vốn hóa thị trường $ 131.26K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.12M Nguồn cung lưu thông 1.33M Tổng cung 224,763,629.073

Vốn hoá thị trường hiện tại của Exim là $ 131.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EXIM là 1.33M, với tổng nguồn cung là 224763629.073. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.12M.