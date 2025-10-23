Thông tin giá theo USD của END (END)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00754611 Cao nhất 24H $ 0.00808888 ATH $ 0.087624 Giá thấp nhất $ 0.00383942 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) -4.10% Biến động giá (7 ngày) -9.60%

Giá thời gian thực của END (END) là $0.00772594. Trong 24 giờ qua, END được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00754611 và cao nhất là $ 0.00808888, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của END là $ 0.087624, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00383942.

Về hiệu suất ngắn hạn, END đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -4.10% trong 24 giờ và -9.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường END (END)

Vốn hóa thị trường $ 932.45K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.86M Nguồn cung lưu thông 120.81M Tổng cung 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của END là $ 932.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của END là 120.81M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.86M.