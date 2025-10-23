Thông tin giá theo USD của Dvision Network (DVI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00438728 Cao nhất 24H $ 0.00455922 ATH $ 3.05 Giá thấp nhất $ 0.00415325 Biến động giá (1 giờ) +0.62% Biến động giá (1D) +1.26% Biến động giá (7 ngày) -4.84%

Giá thời gian thực của Dvision Network (DVI) là $0.00447646. Trong 24 giờ qua, DVI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00438728 và cao nhất là $ 0.00455922, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DVI là $ 3.05, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00415325.

Về hiệu suất ngắn hạn, DVI đã biến động +0.62% trong 1 giờ qua, +1.26% trong 24 giờ và -4.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dvision Network (DVI)

Vốn hóa thị trường $ 1.10M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.48M Nguồn cung lưu thông 246.77M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dvision Network là $ 1.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DVI là 246.77M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.48M.