Thông tin giá theo USD của CryptoLoots (CLOOTS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00211204$ 0.00211204 $ 0.00211204 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +27.43% Biến động giá (1D) -63.26% Biến động giá (7 ngày) +427.08% Biến động giá (7 ngày) +427.08%

Giá thời gian thực của CryptoLoots (CLOOTS) là --. Trong 24 giờ qua, CLOOTS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CLOOTS là $ 0.00211204, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLOOTS đã biến động +27.43% trong 1 giờ qua, -63.26% trong 24 giờ và +427.08% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CryptoLoots (CLOOTS)

Vốn hóa thị trường $ 162.94K$ 162.94K $ 162.94K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 162.94K$ 162.94K $ 162.94K Nguồn cung lưu thông 987.46M 987.46M 987.46M Tổng cung 987,463,445.643445 987,463,445.643445 987,463,445.643445

Vốn hoá thị trường hiện tại của CryptoLoots là $ 162.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLOOTS là 987.46M, với tổng nguồn cung là 987463445.643445. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 162.94K.