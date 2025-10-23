Thông tin giá theo USD của Ceylon (RS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000139 $ 0.00000139 $ 0.00000139 Thấp nhất 24H $ 0.00000145 $ 0.00000145 $ 0.00000145 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000139$ 0.00000139 $ 0.00000139 Cao nhất 24H $ 0.00000145$ 0.00000145 $ 0.00000145 ATH $ 0.0000061$ 0.0000061 $ 0.0000061 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) -2.38% Biến động giá (7 ngày) -16.63% Biến động giá (7 ngày) -16.63%

Giá thời gian thực của Ceylon (RS) là $0.0000014. Trong 24 giờ qua, RS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000139 và cao nhất là $ 0.00000145, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RS là $ 0.0000061, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RS đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, -2.38% trong 24 giờ và -16.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ceylon (RS)

Vốn hóa thị trường $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Nguồn cung lưu thông 4.00T 4.00T 4.00T Tổng cung 3,999,889,919,540.912 3,999,889,919,540.912 3,999,889,919,540.912

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ceylon là $ 5.60M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RS là 4.00T, với tổng nguồn cung là 3999889919540.912. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.60M.