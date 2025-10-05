Giá CAIRE theo thời gian thực hôm nay là 0.00141005 USD. Theo dõi cập nhật giá CAIRE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CAIRE dễ dàng ngay trên MEXC.Giá CAIRE theo thời gian thực hôm nay là 0.00141005 USD. Theo dõi cập nhật giá CAIRE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CAIRE dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá theo thời gian thực 1 CAIRE sang USD

$0.00141005
$0.00141005$0.00141005
-1.60%1D
USD
Biểu đồ giá CAIRE (CAIRE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-05 07:36:08 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của CAIRE (CAIRE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0014085
$ 0.0014085$ 0.0014085
Thấp nhất 24H
$ 0.00143785
$ 0.00143785$ 0.00143785
Cao nhất 24H

$ 0.0014085
$ 0.0014085$ 0.0014085

$ 0.00143785
$ 0.00143785$ 0.00143785

$ 0.00675754
$ 0.00675754$ 0.00675754

$ 0.00136258
$ 0.00136258$ 0.00136258

-0.02%

-1.68%

+2.37%

+2.37%

Giá thời gian thực của CAIRE (CAIRE) là $0.00141005. Trong 24 giờ qua, CAIRE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0014085 và cao nhất là $ 0.00143785, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CAIRE là $ 0.00675754, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00136258.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAIRE đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, -1.68% trong 24 giờ và +2.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CAIRE (CAIRE)

$ 29.59K
$ 29.59K$ 29.59K

--
----

$ 29.59K
$ 29.59K$ 29.59K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CAIRE là $ 29.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CAIRE là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.59K.

Lịch sử giá theo USD của CAIRE (CAIRE)

Trong hôm nay, biến động giá của CAIRE/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của CAIRE/USD là $ -0.0005076266.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của CAIRE/USD là $ -0.0003884686.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của CAIRE/USD là $ -0.002077547187877686.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0-1.68%
30 ngày$ -0.0005076266-36.00%
60 ngày$ -0.0003884686-27.54%
90 ngày$ -0.002077547187877686-59.56%

CAIRE (CAIRE) là gì

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

Dự đoán giá CAIRE (USD)

CAIRE (CAIRE) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản CAIRE (CAIRE) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho CAIRE.

CAIRE/Tiền tệ địa phương

Tokenomics của CAIRE (CAIRE)

Hiểu rõ tokenomics của CAIRE (CAIRE) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token CAIRE ngay!

Người dùng cũng hỏi: Các câu hỏi khác về CAIRE (CAIRE)

Hôm nay giá của CAIRE (CAIRE) là bao nhiêu?
Giá CAIRE theo thời gian thực bằng USD là 0.00141005 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của CAIRE sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của CAIRE sang USD là $ 0.00141005. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của CAIRE là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của CAIRE là $ 29.59K USD. Vốn hoá thị trường = giá hiện tại × nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của CAIRE là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của CAIRE là 21.00M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CAIRE là bao nhiêu?
CAIRE đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.00675754 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của CAIRE là bao nhiêu?
CAIRE từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.00136258 USD.
Khối lượng giao dịch của CAIRE là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của CAIRE là -- USD.
CAIRE có tăng giá trong năm nay không?
CAIRE có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá CAIRE để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-05 07:36:08 (UTC+8)

