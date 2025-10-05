Thông tin giá theo USD của CAIRE (CAIRE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0014085 Cao nhất 24H $ 0.00143785 ATH $ 0.00675754 Giá thấp nhất $ 0.00136258 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) -1.68% Biến động giá (7 ngày) +2.37%

Giá thời gian thực của CAIRE (CAIRE) là $0.00141005. Trong 24 giờ qua, CAIRE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0014085 và cao nhất là $ 0.00143785, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CAIRE là $ 0.00675754, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00136258.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAIRE đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, -1.68% trong 24 giờ và +2.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CAIRE (CAIRE)

Vốn hóa thị trường $ 29.59K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.59K Nguồn cung lưu thông 21.00M Tổng cung 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CAIRE là $ 29.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CAIRE là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.59K.