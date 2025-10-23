Thông tin giá theo USD của BVM (BVM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01163189 $ 0.01163189 $ 0.01163189 Thấp nhất 24H $ 0.01464448 $ 0.01464448 $ 0.01464448 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01163189$ 0.01163189 $ 0.01163189 Cao nhất 24H $ 0.01464448$ 0.01464448 $ 0.01464448 ATH $ 6.94$ 6.94 $ 6.94 Giá thấp nhất $ 0.01117383$ 0.01117383 $ 0.01117383 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) +24.52% Biến động giá (7 ngày) +0.84% Biến động giá (7 ngày) +0.84%

Giá thời gian thực của BVM (BVM) là $0.014598. Trong 24 giờ qua, BVM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01163189 và cao nhất là $ 0.01464448, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BVM là $ 6.94, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01117383.

Về hiệu suất ngắn hạn, BVM đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, +24.52% trong 24 giờ và +0.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BVM (BVM)

Vốn hóa thị trường $ 362.64K$ 362.64K $ 362.64K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Nguồn cung lưu thông 24.82M 24.82M 24.82M Tổng cung 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

Vốn hoá thị trường hiện tại của BVM là $ 362.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BVM là 24.82M, với tổng nguồn cung là 99741589.87. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.46M.