Thông tin giá theo USD của Brain (SN90)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.678421 Cao nhất 24H $ 0.732153 ATH $ 0.952517 Giá thấp nhất $ 0.316266 Biến động giá (1 giờ) +0.58% Biến động giá (1D) +1.25% Biến động giá (7 ngày) +0.75%

Giá thời gian thực của Brain (SN90) là $0.701567. Trong 24 giờ qua, SN90 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.678421 và cao nhất là $ 0.732153, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN90 là $ 0.952517, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.316266.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN90 đã biến động +0.58% trong 1 giờ qua, +1.25% trong 24 giờ và +0.75% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Brain (SN90)

Vốn hóa thị trường $ 385.33K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 385.33K Nguồn cung lưu thông 549.68K Tổng cung 549,680.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Brain là $ 385.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN90 là 549.68K, với tổng nguồn cung là 549680.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 385.33K.