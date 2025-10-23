Thông tin giá theo USD của Base Strategy (BASTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000403 $ 0.00000403 $ 0.00000403 Thấp nhất 24H $ 0.00000445 $ 0.00000445 $ 0.00000445 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000403$ 0.00000403 $ 0.00000403 Cao nhất 24H $ 0.00000445$ 0.00000445 $ 0.00000445 ATH $ 0.00001075$ 0.00001075 $ 0.00001075 Giá thấp nhất $ 0.00000403$ 0.00000403 $ 0.00000403 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) +4.85% Biến động giá (7 ngày) -10.09% Biến động giá (7 ngày) -10.09%

Giá thời gian thực của Base Strategy (BASTR) là $0.00000438. Trong 24 giờ qua, BASTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000403 và cao nhất là $ 0.00000445, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BASTR là $ 0.00001075, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000403.

Về hiệu suất ngắn hạn, BASTR đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, +4.85% trong 24 giờ và -10.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Base Strategy (BASTR)

Vốn hóa thị trường $ 427.92K$ 427.92K $ 427.92K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 427.92K$ 427.92K $ 427.92K Nguồn cung lưu thông 97.70B 97.70B 97.70B Tổng cung 97,696,597,615.48122 97,696,597,615.48122 97,696,597,615.48122

Vốn hoá thị trường hiện tại của Base Strategy là $ 427.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BASTR là 97.70B, với tổng nguồn cung là 97696597615.48122. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 427.92K.