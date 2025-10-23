Thông tin giá theo USD của Astera USD (ASUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.490742 Thấp nhất 24H $ 0.490791 Cao nhất 24H ATH $ 2.0 Giá thấp nhất $ 0.490742 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +0.00% Biến động giá (7 ngày) -0.88%

Giá thời gian thực của Astera USD (ASUSD) là $0.490791. Trong 24 giờ qua, ASUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.490742 và cao nhất là $ 0.490791, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ASUSD là $ 2.0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.490742.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASUSD đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +0.00% trong 24 giờ và -0.88% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Astera USD (ASUSD)

Vốn hóa thị trường $ 5.89M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.89M Nguồn cung lưu thông 12.00M Tổng cung 12,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Astera USD là $ 5.89M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ASUSD là 12.00M, với tổng nguồn cung là 12000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.89M.