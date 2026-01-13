Bảng Gibraltar là tiền tệ chính thức của Gibraltar, một Lãnh thổ Hải ngoại thuộc Anh nằm ở cực nam của Bán đảo Iberia. Ký hiệu của tiền tệ này là £ và mã ISO là GIP. Tiền tệ này do Chính quyền Gibraltar phát hành theo các điều khoản của Đạo luật Tiền giấy năm 1934, đạo luật này trao cho chính quyền quyền duy nhất được in tiền trong lãnh thổ. Bảng Gibraltar không phải là một tiền tệ riêng biệt, mà là một phiên bản của đồng Bảng Anh, tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh.

Trong đời sống kinh tế hàng ngày, đồng Bảng Gibraltar đóng một vai trò quan trọng. Tiền tệ này được sử dụng cho tất cả các giao dịch nội địa, bao gồm việc chi trả lương, mua hàng hóa và dịch vụ, cũng như nộp thuế. Chính quyền Gibraltar phát hành tiền giấy và tiền xu riêng, vốn là phương tiện thanh toán hợp pháp chỉ trong phạm vi Gibraltar. Đồng Bảng Anh của Vương quốc Anh cũng được chấp nhận rộng rãi tại Gibraltar, giúp đồng Bảng Gibraltar và đồng Bảng Anh của Vương quốc Anh có thể hoán đổi cho nhau trong nền kinh tế địa phương.

Bảng Gibraltar được neo vào đồng Bảng Anh theo tỷ lệ ngang giá, nghĩa là một Bảng Gibraltar có giá trị tương đương một Bảng Anh. Việc neo tỷ giá này đảm bảo sự ổn định cho đồng Bảng Gibraltar và thúc đẩy sự hội nhập kinh tế, tài chính với Vương quốc Anh. Đây cũng là sự phản ánh mối quan hệ kinh tế và chính trị mạnh mẽ của Gibraltar với Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, một điểm quan trọng cần lưu ý là mặc dù Bảng Gibraltar là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Gibraltar, tiền tệ này thường không được chấp nhận tại Vương quốc Anh. Điều này là do các tờ tiền và đồng xu chỉ được bảo đảm bởi Chính quyền Gibraltar, chứ không phải bởi Ngân hàng Anh. Do đó, nếu bạn đến thăm Vương quốc Anh từ Gibraltar, bạn nên đổi Bảng Gibraltar sang Bảng Anh của Vương quốc Anh trước khi khởi hành.

Bảng Gibraltar là một ví dụ thú vị về một loại tiền tệ được neo vào tiền tệ của một quốc gia khác, phản ánh mối quan hệ chính trị và kinh tế độc đáo giữa Gibraltar và Vương quốc Anh. Giống như các loại tiền pháp định khác, giá trị của đồng Bảng Gibraltar được bắt nguồn từ sự tin tưởng và tín nhiệm của người dân vào sự ổn định của chính phủ phát hành, thay vì từ bất kỳ giá trị nội tại nào.