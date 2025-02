Lịch sử giá H1DR4 by Virtuals

Theo dữ liệu mới nhất được thu thập trên trang giá theo thời gian thực của H1DR4 by Virtuals, giá hiện tại của H1DR4 by Virtuals là 0 USD. Nguồn cung lưu hành của H1DR4 by Virtuals (H1DR4) là 1.00B H1DR4 , mang lại vốn hóa thị trường đạt $150.33K.

Thời gian Biến động(%) Biến động(USD) Cao Thấp 24 giờ -13.20% $ -- $ -- $ --

7 ngày -65.06% $ -- $ 0.002026 $ 0.000148

30 ngày -92.07% $ -- $ 0.002026 $ 0.000148